Вкусный смузи из огурца, йогурта, зелёного винограда и миндаля: полезный и освежающий напиток
Как приготовить огуречно-виноградный смузи
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Огуречно-виноградный смузи — это идеальное сочетание овощей и фруктов, не только вкусный, но и очень сытный напиток. Смузи готовится из огурца, йогурта, зелёного винограда и миндаля.
Фото: Wikipedia by Muu-karhu is licensed under CC BY-SA 3.0
Ингредиенты
- 2 стакана огурца
- 2 стакана йогурта (творога)
- 1/4 стакана кокосового молока
- 2 чашки зелёного винограда
- 2 столовые ложки кленового сиропа
- 1 столовая ложка миндаля
Приготовление
- Возьмите кофемолку и крупно измельчите миндаль. Переложите в миску и отложите в сторону.
- В чашу блендера добавьте йогурт, кленовый сироп, зелёный виноград и огурец. Взбейте.
- Влейте кокосовое молоко. Разлейте по бокалам и украсьте тёртым миндалем.
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