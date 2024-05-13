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Вкусный смузи из огурца, йогурта, зелёного винограда и миндаля: полезный и освежающий напиток

Как приготовить огуречно-виноградный смузи

0:49
Еда

Огуречно-виноградный смузи — это идеальное сочетание овощей и фруктов, не только вкусный, но и очень сытный напиток. Смузи готовится из огурца, йогурта, зелёного винограда и миндаля.

Как приготовить огуречно-виноградный смузи
Фото: Wikipedia by Muu-karhu is licensed under CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

  • 2 стакана огурца
  • 2 стакана йогурта (творога)
  • 1/4 стакана кокосового молока
  • 2 чашки зелёного винограда
  • 2 столовые ложки кленового сиропа
  • 1 столовая ложка миндаля

Приготовление

  1. Возьмите кофемолку и крупно измельчите миндаль. Переложите в миску и отложите в сторону.
  2. В чашу блендера добавьте йогурт, кленовый сироп, зелёный виноград и огурец. Взбейте.
  3. Влейте кокосовое молоко. Разлейте по бокалам и украсьте тёртым миндалем. 
Огуречный Смузи! Вы полюбите Огурцы!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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