Вкусный смузи из огурца, йогурта, зелёного винограда и миндаля: полезный и освежающий напиток

Как приготовить огуречно-виноградный смузи

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Огуречно-виноградный смузи — это идеальное сочетание овощей и фруктов, не только вкусный, но и очень сытный напиток. Смузи готовится из огурца, йогурта, зелёного винограда и миндаля.

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Ингредиенты

2 стакана огурца

2 стакана йогурта (творога)

1/4 стакана кокосового молока

2 чашки зелёного винограда

2 столовые ложки кленового сиропа

1 столовая ложка миндаля

Приготовление

Возьмите кофемолку и крупно измельчите миндаль. Переложите в миску и отложите в сторону. В чашу блендера добавьте йогурт, кленовый сироп, зелёный виноград и огурец. Взбейте. Влейте кокосовое молоко. Разлейте по бокалам и украсьте тёртым миндалем.