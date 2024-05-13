Кардиотренировки неэффективны в одном случае: фитнес-тренер объяснила, в каком

Фитнес-тренер рассказала, в каком случае кардиотренировки не помогут достичь цели

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Беляева подчеркнула, что кардиотренировки не помогут в одном-единственном случае.

Фото: marines.mil by Corporal Michael Petersheim is licensed under Creative Commons CC0 License

Дело в том, что этот вид тренировок не предназначен для набора мышечной массы. Они сконцентрированы на улучшении работы сердца и лёгких. Однако, если целью является развитие определённых групп мышц, кардионагрузка может быть неэффективной.

В таком случае рекомендуется использовать упражнения с использованием свободных весов для укрепления спины или плечевого пояса.

"Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определённых случаях потребуется уделить время силовым тренировкам", — отметила эксперт.

Важно также учитывать противопоказания для занятия кардиотренировками, включая онкологические заболевания, серьезные проблемы с сердцем и обострение хронических заболеваний, напомнила эксперт.

Поэтому перед началом кардиотренировок всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций и составления оптимальной программы тренировок.

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