Кардиотренировки неэффективны в одном случае: фитнес-тренер объяснила, в каком

Фитнес-тренер Елена Беляева подчеркнула, что кардиотренировки не помогут в одном-единственном случае.
Дело в том, что этот вид тренировок не предназначен для набора мышечной массы. Они сконцентрированы на улучшении работы сердца и лёгких. Однако, если целью является развитие определённых групп мышц, кардионагрузка может быть неэффективной.
В таком случае рекомендуется использовать упражнения с использованием свободных весов для укрепления спины или плечевого пояса.
"Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определённых случаях потребуется уделить время силовым тренировкам", — отметила эксперт.
Важно также учитывать противопоказания для занятия кардиотренировками, включая онкологические заболевания, серьезные проблемы с сердцем и обострение хронических заболеваний, напомнила эксперт.
Поэтому перед началом кардиотренировок всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций и составления оптимальной программы тренировок.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.