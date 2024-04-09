Будьте бдительны: эти цвета в квартире использовать нельзя

Три цвета недопустимы в оформлении интерьеров жилых помещений, предупредила дизайнер Юлия Тычино. Она назвала их в материале, опубликованном порталом "МОС СМИ".
В силу своей неестественности может быть дискомфортен для восприятия. "Он вызывает неприятные ассоциации, связанные с неосуществимыми мечтами", — пояснила специалист.
Слишком яркий и раздражающий, утомляет нервную систему. Кроме того, делает атмосферу агрессивной. "Оранжевые стены спустя короткое время могут вызвать дискомфорт и потерю равновесия", — добавила эксперт.
Это тоже агрессивный цвет, он ни за что не даст расслабиться или отдохнуть тем, кто находится в помещении. И тем самым лишает его уюта.
Это общие рекомендации для жилых помещений, а что касается маленьких комнат — там свои нюансы, Тычино ранее рассказывала о них.
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