Будьте бдительны: эти цвета в квартире использовать нельзя

Дизайнер назвала три нежелательных для интерьера жилых помещений цвета

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Три цвета недопустимы в оформлении интерьеров жилых помещений, предупредила дизайнер Юлия Тычино. Она назвала их в материале, опубликованном порталом "МОС СМИ".

Фото: Pexels by Blue Bird is licensed under CC0

Ярко-зелёный

В силу своей неестественности может быть дискомфортен для восприятия. "Он вызывает неприятные ассоциации, связанные с неосуществимыми мечтами", — пояснила специалист.

Оранжевый

Слишком яркий и раздражающий, утомляет нервную систему. Кроме того, делает атмосферу агрессивной. "Оранжевые стены спустя короткое время могут вызвать дискомфорт и потерю равновесия", — добавила эксперт.

Ярко-жёлтый

Это тоже агрессивный цвет, он ни за что не даст расслабиться или отдохнуть тем, кто находится в помещении. И тем самым лишает его уюта.

Это общие рекомендации для жилых помещений, а что касается маленьких комнат — там свои нюансы, Тычино ранее рассказывала о них.