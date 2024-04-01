Ни в коем случае не используйте эти цвета в интерьере маленькой комнаты — станет ещё теснее

Дизайнер назвала цвета, недопустимые для маленьких комнат

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор цвета для оформления интерьера особенно важен в маленькой комнате — правильное цветовое решение способно визуально расширить пространство, и наоборот — ошибка может превратить и без того не очень просторное помещение в тесную конуру. Дизайнер Юлия Тычино поделилась профессиональными секретами на эту тему в сетевом издании "БелНовости".

Фото: U.S. NAVY is licensed under CC0

Неподходящие для маленькой комнаты цвета

Белый

Кипенно-белый и его холодные оттенки превратят комнату в больничную палату. Допустимы меловый, бежевый и им подобные варианты.

Красный

Красный цвет в любой комнате не приветствуется ввиду раздражающего эффекта, а в маленькой и вовсе будет действовать угнетающе. Подойдут оттенки охры, ржавчины, приглушённый оранжевый.

Ярко-оранжевый и жёлтый

Под них сложно подобрать гармоничные элементы декора и интерьера, к тому же жёлтый провоцирует чувство голода.

Ранее Тычино уже советовала, сколько цветов использовать в интерьере и как их сочетать.