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Около 1 миллиона россиян живут в аварийном жилье. Огромные вливания госсредств пока не могут решить данную проблему

Более миллиона российских граждан живёт в аварийном жилье

1:17
Недвижимость

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ в России на начало 2024 года признаны аварийными 70 тысяч зданий, в которых проживает около 1 миллиона человек. Около 333 тысяч человек живут в ненадлежащих условиях свыше 5 лет. Данная статистика была предоставлена пресс-службой после совещания по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которое провёл глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Более миллиона российских граждан живёт в аварийном жилье
Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Наиболее плохая обстановка с аварийным жильём — в северных и дальневосточных регионах России. В свою очередь государство вкладывает в решение данной проблемы огромные средства. Плюс ко всему привлекаются ресурсы Фонда развития территорий и местные бюджетные средства.

Александр Бастрыкин отметил, что несмотря на активные попытки решить данный вопрос жалобы от жильцов аварийного фонда в центральный аппарат ведомства кратно растут. Социальное недовольство становится более выраженным. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году возбуждено в 5 раз больше уголовных дел по преступлениям связанных с проблемной сферой.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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