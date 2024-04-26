Около 1 миллиона россиян живут в аварийном жилье. Огромные вливания госсредств пока не могут решить данную проблему

Более миллиона российских граждан живёт в аварийном жилье

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ в России на начало 2024 года признаны аварийными 70 тысяч зданий, в которых проживает около 1 миллиона человек. Около 333 тысяч человек живут в ненадлежащих условиях свыше 5 лет. Данная статистика была предоставлена пресс-службой после совещания по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которое провёл глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Наиболее плохая обстановка с аварийным жильём — в северных и дальневосточных регионах России. В свою очередь государство вкладывает в решение данной проблемы огромные средства. Плюс ко всему привлекаются ресурсы Фонда развития территорий и местные бюджетные средства.

Александр Бастрыкин отметил, что несмотря на активные попытки решить данный вопрос жалобы от жильцов аварийного фонда в центральный аппарат ведомства кратно растут. Социальное недовольство становится более выраженным. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году возбуждено в 5 раз больше уголовных дел по преступлениям связанных с проблемной сферой.