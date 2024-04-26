Психолог Соломеина рассказала, что делать, если ребёнок не умеет проигрывать и закатывает истерики

Детский психолог объяснила, как помочь ребёнку справиться с проигрышем

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Елена Соломеина рассказала, как помочь ребёнку воспринимать проигрыши без истерик.

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Специалист советует хвалить ребёнка не за его достижения, а его самого. Эксперт рекомендует хвалить малыша другим взрослым, чтобы он это слышал.

Ранее певец Влад Топалов наглядно показал, как реагировать на истерику ребёнка на примере своего сына Михаила от телеведущей Регины Тодоренко.

"Всегда вставайте на сторону ребенка. Это не всегда легко, но эффективно. Поддерживайте его: "Поставили двойку? Ничего, мы с тобой постараемся, и ты получишь пятёрку", — цитирует слова Соломеиной "Вечерняя Москва".

Психолог призывает обратиться к специалисту, который сможет понять с помощью игротерапии, как ребёнок взаимодействует с миром.