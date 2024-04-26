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Психолог Соломеина рассказала, что делать, если ребёнок не умеет проигрывать и закатывает истерики

Детский психолог объяснила, как помочь ребёнку справиться с проигрышем

0:57
Здоровье

Клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Елена Соломеина рассказала, как помочь ребёнку воспринимать проигрыши без истерик.

Детский психолог объяснила, как помочь ребёнку справиться с проигрышем
Фото: unsplash.com/ by Eddie Kopp fiveohfilms is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист советует хвалить ребёнка не за его достижения, а его самого. Эксперт рекомендует хвалить малыша другим взрослым, чтобы он это слышал.

Ранее певец Влад Топалов наглядно показал, как реагировать на истерику ребёнка на примере своего сына Михаила от телеведущей Регины Тодоренко.

"Всегда вставайте на сторону ребенка. Это не всегда легко, но эффективно. Поддерживайте его: "Поставили двойку? Ничего, мы с тобой постараемся, и ты получишь пятёрку", — цитирует слова Соломеиной "Вечерняя Москва".

Психолог призывает обратиться к специалисту, который сможет понять с помощью игротерапии, как ребёнок взаимодействует с миром.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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