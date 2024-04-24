Влад Топалов наглядно показал, как остановить истерику ребёнка: "Злость, гнев, разочарование, ревность"

Влад Топалов объяснил, как справиться с истерикой ребёнка

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Влад Топалов применил новейшие психологические методики, чтобы укротить разбушевавшего сына Михаила.

Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko by Инстаграм Регины Тодоренко is licensed under public domain

Регина Тодоренко разместила в Инстаграм* видео с истерикой пятилетнего сына Михаила. Восстановить мир и гармонию в семье попытался отец мальчика, Влад Топалов.

Певец спокойно обратился к колотящему мать и отца малышу.

"Это эмоциональный дисбаланс. Это нормально для пяти лет. И я тебя люблю. Ты просто не можешь что-то нам сказать. Услыш свои эмоции и почувствуй, что ты сейчас испытываешь: злость, гнев, разочарование, ревность", — произнёс Топалов с интонацией Анатолия Кашпировского.

Мальчик не на шутку разбушевался и начал прогонять мать.

"Я могу тебе помочь?" — спокойно спрашивала Регина сына. "Ты плохая, уходи!" — отвечал матери Михаил.

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