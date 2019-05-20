Секретарь ЦИК Украины: остановить досрочные выборы в Раду невозможно

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Наталия Бернацкая признала невозможным остановить досрочные выборы в Верховную раду после публикации указа президента страны.
"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина".
По ее словам, избирательный процесс начинается на следующий день после публикации указа о назначении досрочных выборов в Раду.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады 20 мая. Основанием для этого решения формально стало недостаточное число депутатов в правящей коалиции. В свою очередь эксперты сомневаются в возможности Зеленского воплотить свои заявления в реальность.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Блогер из Одессы Григорий Тарасенко считает, что сопротивление русских закону о государственном языке на Украине будет Владимиром Зеленским подавлено.