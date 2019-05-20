Секретарь ЦИК Украины: остановить досрочные выборы в Раду невозможно

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Наталия Бернацкая признала невозможным остановить досрочные выборы в Верховную раду после публикации указа президента страны.



Зеленского лишили возможности распустить Раду...

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина".

По ее словам, избирательный процесс начинается на следующий день после публикации указа о назначении досрочных выборов в Раду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады 20 мая. Основанием для этого решения формально стало недостаточное число депутатов в правящей коалиции. В свою очередь эксперты сомневаются в возможности Зеленского воплотить свои заявления в реальность.