Бэтмен, Супермен и Шварцнеггер в одном флаконе

О солидности, упорстве, брутальности, силе, мощи и пафосе рожденных 30 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Мое тело - это как завтрак, обед или ужин. Я никогда не думаю об этом, я просто имею это. Есть те, кому оно не нравится. Раньше я использовал свое тело как естественный повод поговорить. Тот, кто идет с гепардом на поводке вниз по 42-й улице, тоже имеет естественный повод для разговора", - так четко и конкретно отвечал всем завистникам собственного тела рожденный сегодня семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер (фото). Смело меняем в этой цитате гепарда на льва и приступаем к Формуле небес рожденных 30 апреля.

Львы, рожденные 30 июля, умудряются сделать весьма заметным свое физическое присутствие. Эти люди не только ориентированы на материальную субстанцию, они чуть ли не кожей ощущают, как функционирует постоянно развивающийся мир. Солидные, упорные личности, они твердо стоят на земле, которую считают своим бастионом, и их трудно убедить в необходимости проникновения в духовную сферу жизни. Рожденные в этот день заняты конкретными делами, им некогда отвлекаться на пустую философию и созерцательность.

Таким конкретным делом занимался всю жизнь рожденный сегодня основоположник современного искусствознания итальянец Джорджо Вазари. Он пробовал себя и в живописи, и в архитектуре, но так и не стал явным лидером ни в одной из этих областей искусства. Но Львы обязательно должны быть первыми и лучшими во всем. И Вазари вошел в историю, написав свой монументальный труд "Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих". Этому труду Вазари посвятил более 25 лет жизни. Он был издан в 1550 году и стал первой полноценной художественной энциклопедией в истории.

Сегодня пришли в наш мир более чем основательные и конкретные Львы — государственные деятели. Один из них князь Борис Голицын вырастил и воспитал в строгости будущего императора Петра Великого и остался в истории с почетным прозвищем Дядька царя. А второй, не сильно в жизни любивший своего космического собрата Голицына, сподвижник и свояк Петра Великого князь Борис Куракин, ставший первым и постоянным послом России за рубежом. Изучая окружение Близнеца Петра Первого, замечу, что представителей знака Льва, а также Овна и Стрельца вокруг Петра было большинство. Видимо, люди огненной стихии были единственные, кто смог выдерживать ритм жизни и уровень задач великого реформатора.

Продолжая тему энергетического и часто экстремального альянса представителей знака Близнецы со Львами, невольно вспоминаешь актерский дуэт красавицы Близнецы Натали Портман и рожденного сегодня французского актера Жана Рено (фото) в легендарном фильме "Леон". Я не очень люблю слово брутальный, но именно Жан Рено по всем своим характеристикам является таковым и в жизни, и во всех своих ролях. А для мужчин, рожденных сегодня, понятие брутальность, в принципе, отражает их Формулу небес наиболее точно.

Такими брутальными Львами остались в истории рожденные сегодня Николай Юденич, один из самых успешных генералов Российской империи во время Первой мировой войны; главный обвинитель от Советского Союза на Нюренберском процессе и организатор массовых репрессий в 1930-е годы прокурор Роман Руденко и один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьев. Достаточно лишь взглянуть на изображения этих трех Львов, чтобы понять их сходство и Формулу небес.

Рожденные 30 июля выражают свои мысли и творческие идеи громогласно. Однако с течением времени они становятся все более открытыми для метафизических концепций. Дело в том, что одним из самых сложных вопросов для них является смерть. С одной стороны, им трудно поверить в конец своего существования, а с другой стороны, так же трудно признать бессмертие души. Интерес к религии и философии просыпается в них годам к 56 (это совпадает со вторым периодом обращения Сатурна), и тогда в их жизни открывается совершенно новая волнующая страница. Однако до этого времени они живут и действуют исключительно на прагматичной, земной основе.

Полностью устранился от своего прагматизма после 56 лет изобретатель первого микрокомпьютера ZХ Spectrum, британский предприниматель Клайв Синклер. Продав свою фирму, он увлекся игрой в покер. Несмотря на то, что он долгие годы изобретал компьютеры, Синклер не пользуется интернетом, заявляя, что "не любит быть окруженным техникой, так как это отвлекает его от создания изобретений". В 2010 году он заявил, что вообще не пользуется компьютером, а вместо электронной почты предпочитает телефон. Вот такая метаморфоза случается у Формулы небес.

Рожденных 30 июля интересуют все формы физической активности. Даже самые хрупкие и деликатные женщины, родившиеся в этот день, активны в спорте: большое внимание они уделяют совершенствованию своего тела, его гигиене. Этот интерес может быть как эстетичным, так и вполне заурядным.

Главным специалистом по форме и эстетике женских тел и физической активности, без сомнения, остается рожденная сегодня прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер (фото). За годы своей деятельности она подготовила десятки талантливых спортсменок, среди которых олимпийские чемпионки и призеры игр Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Батыршина и Евгения Канаева.

Чтобы закончить портрет рожденных сегодня Львов можно просто взять названия главных фильмов рожденного сегодня самого кассового режиссера мирового кино Кристофера Нолана (фото), чьи десять фильмов в прокате суммарно собрали более 4,5 миллиарда долларов. Вот они: "Бэтмен: начало", "Престиж" "Темный рыцарь" "Темный рыцарь: возрождение легенды", "Человек из стали", "Превосходство", "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости". В этих названиях вся сила, мощь и пафос рожденных сегодня Львов. По-другому они не мыслят и не живут.

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