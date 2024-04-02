Остерегайтесь! Астролог предупреждает: апрель станет кошмаром для всех, кто собирается в путешествие

Астролог Файкина назвала худший период для путешествий и командировок весной 2024 года

1:26 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Согласно высказываниям астролога, нумеролога и психолога Елены Файкиной, период с 2 по 25 апреля будет чрезвычайно неудачным для путешествий и деловых поездок из-за ретроградного движения Меркурия.

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По словам эксперта, проблемы будут возникать в области информации и транспорта, за которые отвечает Меркурий. Ожидаются недопонимания, ошибки при передаче и получении данных, потеря сообщений и писем, нарушение расписания и договоренностей. Кроме того, будет сложно попадать в нужное место в нужное время из-за рассеянности и забывчивости в этот период.

Файкина рекомендует избегать путешествий во время ретроградного Меркурия, но если это неизбежно, то выбирать уже знакомые маршруты и проявлять максимальное внимание. Она также призывает придерживаться правила "доверяй, но проверяй", особенно относительно билетов, бронирования гостиницы, подготовки документов и визы.

Астролог также предупреждает о возможной потере багажа и важных вещей в поездке из-за забывчивости. Она советует быть особенно бдительными и не забывать предупреждать других о важных моментах перед поездкой.

В период ретроградного Меркурия не рекомендуется начинать новые проекты, устраиваться на работу или совершать крупные покупки. Вместо этого настоятельно рекомендуется завершать текущие дела, восстанавливать старые связи и порядок в них, сообщает Москва 24.