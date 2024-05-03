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Астролог рассказала, чем опасен период ретроградного Плутона

1:38
Гороскопы

В период ретроградного Плутона, который продлится с 2 мая по 12 октября, избегание конфликтов становится особенно важным, сообщила астролог Ирина Шалева.

Астролог рассказала, чем опасен период ретроградного Плутона
Фото: Wikipedia by NASA is licensed under public domain

Она утверждает, что это время подходит для завершения начатых дел, избавления от негативных привычек и работы над собой с помощью психолога или коуча.

Ирина Шалева отмечает, что ретроградность Плутона инициирует серию трансформаций и глубоких личных изменений, которые в конечном итоге оказывают положительное влияние на жизнь.

Она добавляет, что даже возникающие трудности в этот период предназначены для того, чтобы стимулировать решение актуальных проблем и преодоление страхов, а также для более трезвого взгляда на собственную жизнь.

Астролог рекомендует использовать этот период как возможность для личного обновления, духовного и материального роста, отказываясь от неэффективных жизненных стратегий. Она советует заняться самоанализом и критически оценить аспекты жизни, которые уже устарели или должны остаться в прошлом.

Ирина Шалева также предупреждает, что общий фон в это время может стать более напряженным и конфликтным, особенно в начале и в конце ретроградного периода.

Она настоятельно не рекомендует начинать споры и конфликты в это время, так как они могут затянуться. В качестве совета для снижения внутреннего напряжения астролог предлагает больше времени уделять физическим упражнениям и дыхательным практикам, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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