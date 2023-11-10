Символика и использование для медитации: интригующие факты и история Таро

2:58 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Что скрывают в себе карты Таро? Многие воспринимают их, как средство для гадания, пророчащее судьбу и предсказывающее будущее. Однако их история удивительна и интересна. Давайте вместе с HerBeauty.co углубимся в мир Таро и раскроем некоторые факты, о которых вы, возможно, не знали.

Фото: openverse by Таролог Альбина is licensed under "Консультация по картам таро - Tarot cards spread for reading" by Таролог Альбина is licensed under CC BY-SA 4.0.

История возникновения

Вопреки мифам о чёрной магии, Таро было изначально создано, как карточная игра 15-го века. Их начали использовать для гаданий только в 18-м веке. Жан Баптист Аллиетт из Франции опубликовал первое руководство по Таро, вдохновившись природными элементами и астрономией. Его учение остается актуальным и влияет на интерпретацию карт и сейчас. В 1909 году тарологи А. Э. Уэйт и Уильям Райдер также внесли свой вклад в понимание Таро, исследуя сценарии, когда карты объединяются.

Структура

Таро состоит из 78 карт, разделенных на Старшие Арканы (22 карты), которые помогают понять духовный путь, и Младшие Арканы (56 карт), представляющие различные стихийные знаки.

Младшие арканы: символика стихий

В Младших Арканах существуют четыре масти: Жезлы (Огонь), Пентакли (Земля), Кубки (Вода) и Мечи (Воздух). Каждая масть символизирует амбиции, деньги, эмоции и интеллект соответственно.

Интуиция и знания

Для чтения Таро не обязательно быть духовным. Это требует знаний и интуиции, позволяющих лучше интерпретировать карты.

Карта рождения

Каждый человек имеет карту рождения Таро, соответствующую Старшим Арканам. Вы можете узнать свою, сложив числа своей даты рождения и интерпретировав значение этой карты.

Медитация

Карты Таро можно использовать для медитации. Выберите карту, которая вас привлекает, и погрузитесь в её символизм и энергию.

Нейтральность карт

Ни одна карта Таро не является ни "хорошей", ни "плохой". Всё зависит от интерпретации. Каждая карта может означать конец чего-то плохого и начало чего-то нового.

Первая колода

Существует миф о том, что если вы решили изначально делать расклады по картам Таро, то первую колоду для этого вам должен купить кто-то другой, а не вы сами. На самом деле это лишь суеверие, и вы вполне можете приобрести карты сами.

Изменчивость значений

Значения карт Таро могут меняться с течением времени и в различных культурах. Каждая эпоха и каждый человек придают им уникальные интерпретации.

Таро - это не только инструмент предсказания, но и искусство, которое помогает нам открывать внутреннюю истину и разгадывать тайны собственной судьбы.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в Дзене...