Что скрывают в себе карты Таро? Многие воспринимают их, как средство для гадания, пророчащее судьбу и предсказывающее будущее. Однако их история удивительна и интересна. Давайте вместе с HerBeauty.co углубимся в мир Таро и раскроем некоторые факты, о которых вы, возможно, не знали.

Фото: openverse by Таролог Альбина is licensed under "Консультация по картам таро - Tarot cards spread for reading" by Таролог Альбина is licensed under CC BY-SA 4.0.