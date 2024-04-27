Топ-3 стрижек, которые омолодят ваш облик

Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы обеспокоены появлением морщин и изменением овала лица, не спешите записываться на инъекции или обращаться к пластическому хирургу. На первом этапе можно попробовать некоторые простые методы. В частности, выбрать правильный уход за кожей и придумать стрижку, которая мгновенно придаст молодость вашему облику. В этой статье мы собрали самые эффективные варианты стрижек.

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Стрижка "Драпированные слои": этот вариант подразумевает создание слоистой стрижки, которая адаптируется под определенный тип лица и помогает скрыть или подчеркнуть его особенности. Слои могут быть созданы у лица для замаскирования брюшек, а челка добавит свежести и подчеркнет красоту глаз. Эта стрижка хорошо смотрится как на длинных, так и на средних волосах. Перевернутый боб: этот классический боб, также известный как "Пош спайс", возвращается в моду. Характеризуется объемным коротким затылком и удлиненными прядями к лицу, создавая множество вариантов от короткого пикси-боба до удлиненного каре. Эта стрижка подходит практически всем и придает объем тонким волосам. Стрижка "Шегги": этот вариант, известный как лохматая стрижка, создает слоистость с легкой небрежностью, придавая подвижность прическе и визуально омолаживая. Шегги добавляет объем волосам и легко укладывается, создавая небрежные волны с помощью спрея и плойки.