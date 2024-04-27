Певица Глюкоза сфотографировалась в кожаном плаще на фоне серпа и молота: "Какая пошлость!"

Певица Глюкоза показала дерзкий образ в коже: "Ленина не хватает"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Ионова, известная под песевдонимом Глюкоза, удивила публику зловещей фотосессией в стилистике СССР.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public domain

Певица Глюкоза опубликовала в Интстаграм* серию дерзких снимков. На фото артистка запечатлена в кожаном плаще на фоне красных серпа и молота.

"Была мне наковальней жизнь", — гласит подпись к фотографиям.

На образ отреагировала Ксения Собчак.

"Плащ Стаса Барецкого?" — поинтересовалась журналистка.

Подписчики певицы не поняли смысл необычной фотосессии.

"Какая пошлость!"; "Ленина не хватает"; "Голобальняа глупость", — писали фолловеры под постом Глюкозы.

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