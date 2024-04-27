Певица Глюкоза сфотографировалась в кожаном плаще на фоне серпа и молота: "Какая пошлость!"

Певица Наталья Ионова, известная под песевдонимом Глюкоза, удивила публику зловещей фотосессией в стилистике СССР.
Певица Глюкоза опубликовала в Интстаграм* серию дерзких снимков. На фото артистка запечатлена в кожаном плаще на фоне красных серпа и молота.
"Была мне наковальней жизнь", — гласит подпись к фотографиям.
На образ отреагировала Ксения Собчак.
"Плащ Стаса Барецкого?" — поинтересовалась журналистка.
Подписчики певицы не поняли смысл необычной фотосессии.
"Какая пошлость!";
"Ленина не хватает";
"Голобальняа глупость", — писали фолловеры под постом Глюкозы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.