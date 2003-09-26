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Петр Дерябин
Характер ребенка можно определить по отпечаткам пальцев. Кандидат медицинских наук разработал специальную методику

Кандидат медицинских наук рассказал, как узнать характер ребенка по отпечаткам пальцев

5:17
Гороскопы

Родители часто страдают оттого, что плохо понимают свое чадо. То с ним связывают слишком большие надежды, а они не оправдываются. То хотят, чтобы ребенок был точь-в-точь, как они сами, а он совсем не такой. Кандидат медицинских наук Николай БОГДАНОВ предлагает свою методику, как узнать характер ребенка с помощью отпечатков пальцев.

Кандидат медицинских наук рассказал, как узнать характер ребенка по отпечаткам пальцев

Расположение гребневых узоров

Скольких ошибок могли бы избежать родители, если бы заранее знали о некоторых особенностях психического склада своего ребенка и не "тратили порох" зря! В этом может помочь разобраться знание некоторых особенностей так называемых гребневых узоров.

Они расположены на внутренней поверхности рук, в том числе на кончиках пальцев. Их не зря используют для установления личности человека. Более того, узоры много рассказывают о своем обладателе. Нужно только понимать этот язык.

Следует сразу оговориться, что к хиромантии подобная диагностика никакого отношения не имеет. Она называется дерматоглификой. Между ней и хиромантией столь же мало общего, как между:

  • астрологией
  • и астрономией.

Спросите астронома о зодиакальных созвездиях, и он вам расскажет о:

  • строении
  • химическом составе
  • происхождении небесных тел.

Но если вас интересуют гороскопы, вы ничего, кроме разочарования, не получите.

Хиромантия имеет дело с так называемыми белыми линиями ладоней, которые в течение жизни существенно изменяются. А узоры кожи на кончиках пальцев, образовавшись еще во время внутриутробного развития человека, остаются неизменными всю жизнь. Кожа в эмбриональном развитии тесно связана с нервной системой.

И рисунок на кончиках пальцев определяется структурой нервных окончаний в них. Поэтому кожные узоры можно использовать при изучении особенностей нервной системы человека. Отсюда уже один шаг и до его поведения, характера.

Как научиться "читать" по руке?

Очень просто. Узоры на кончиках наших пальцев бывают трех типов.

Чаще других встречаются "петли". Если у вашего ребенка на пальцах большое число петель, не стоит огорчаться из-за того, что этот рисунок, так сказать, банален. Зато характер у таких детей "золотой". Они:

  • спокойны
  • доброжелательны
  • покладисты
  • отзывчивы
  • первыми приходят на помощь

В школе они могут и не "хватать звезд с неба", зато домашние задания выполняют старательно. Они очень ответственны, но особой инициативы проявлять не станут. Как правило, такие ребята легко заводят друзей.

А вот обладатели большого числа завитков производят впечатление людей "себе на уме". В дружбе они очень разборчивы. Часто не доводят начатое дело до конца, хотя если удается их заинтересовать чем-нибудь, могут произвести своего рода шедевр.

Порой удивляют учителя и родителей неожиданной удачной инициативой. За это приходится многое им прощать. Правда, встречаются такие люди редко. Гораздо чаще на руках у человека бывает всего один-два завитковых узора, и он ближе к обладателям петлевых узоров со всеми их достоинствами и недостатками.

Бывает и так, что все завитки располагаются только на пальцах одной руки. В таком случае ребенок часто ведет себя, мягко говоря, неуравновешенно. Если завитки расположены на пальцах правой руки, то он хотя и вспыльчив, но отходчив. Если наоборот — будет молчать, надолго затаив обиду.

У тех, кто при письме и еде предпочитает левую руку, завиток чаще всего располагается на указательном пальце левой руки, тогда как на правой руке — петля. Если завиток на безымянном пальце левой руки, то это указание на музыкальные способности. Чрезвычайно редко у людей такой узор располагается только на большом пальце левой руки, а на правом — петля. Они очень ранимы и злопамятны. Лучше не давить на такого ребенка, да и ссориться с ним нужно поостеречься.

Редко встречается и третий вид узоров — дуги. Если они на указательных пальцах, это еще ничего, а вот если на других, то такие люди весьма своеобразны. Обладатель большого числа дуг всегда и везде считает себя "носителем истины".

Определи характер своего ребенка по пальцам. детская ладонь
У тех, кто при письме и еде предпочитает левую руку, завиток чаще всего 'располагается на указательном пальце левой руки, тогда как на правой руке — петля

Это далеко не всегда приятно для окружающих. Переубедить такого ребенка, заставить признать свою ошибку не удастся. Да и не нужно. На ошибках такие ребята не учатся. Впрочем, это искупается тем, что они:

  • незлопамятны
  • и откровенны.

А если уж улыбаются, так действительно рады. В учебе и делах они прекрасно успевают, их отличает скорость и конкретность, все лишнее отсекается. Но это только самые общие принципы. Характер человека зависит не только от преобладающего типа узоров, но и от их расположения по отношению друг к другу. Сделать отпечатки очень несложно: нужно намазать кончики пальцев любой краской, например губной помадой, и аккуратно приложить к чистому листу бумаги один за другим — поочередно левую и правую руку. Когда краска подсохнет, отпечатки готовы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы дети астрология
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