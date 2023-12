Your browser does not support the audio element.

Как 2024 год повлияет на ход российской спецоперации на Украине, кто победит в конфликте, будет ли Украина разделена на части и каким образом западные истребители F-16 могут помочь российским вооружённым силам, Pravda.Ru рассказал член комиссии Общественной палаты, клинический психолог, эзотерик Зираддин Рзаев.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.