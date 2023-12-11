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Любовь Степушова

Экстрасенс: СВО будет завершена в 2024 году

3:17
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Как 2024 год повлияет на ход российской спецоперации на Украине, кто победит в конфликте, будет ли Украина разделена на части и каким образом западные истребители F-16 могут помочь российским вооружённым силам, Pravda.Ru рассказал член комиссии Общественной палаты, клинический психолог, эзотерик Зираддин Рзаев.

Экстрасенс: СВО будет завершена в 2024 году
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

— Приближается новый, 2024, год, и, конечно, все хотят знать, что будет. Главный вопрос, который нас всех интересует, — когда закончится специальная военная операция на Украине, будут ли выполнены её задачи?

— Я и раньше уже говорил, и сейчас тоже повторю, что 2024 год — это завершающий год военной операции. Могу сказать, что я постоянно смотрю иностранные СМИ, особенно тюркоязычных народов, так как я владею турецким языком. Там настроены пессимистично: мол, Россия проиграет, у неё не получается, всё слишком долго тянется.

Если бы Россия поступила с Украиной так же, как Израиль поступил с Палестиной, мы бы за неделю завершили спецоперацию. Но русская душа великая, большая, и русские люди великодушные, поэтому мы уничтожали только националистов и защищали мирных жителей Украины.

В 2024 году война будет идти в пользу России. В новостях пишут о том, что Запад даёт Украине F-16. И когда я предсказал нашу победу, все сказали: "А ты уверен, что именно так и будет?" Я говорю: "Да". Дело в том, что F-16, которые получит Украина от Запада, пойдут на пользу России. Специальная военная операция после этого закончится и мы победим. Это странно звучит, но некоторые вещи не поддаются логике. Понятно, что истребитель F-16 — это сила для ВСУ, но, наоборот, он принесёт пользу России.

2024 год — это год Минобороны России, год нашей страны, мы победим.

— Даже, по-моему, людям, далёким от политики, и то ясно, что перелом в военных действиях уже наступил.

— Да. Я это заранее предсказывал, даже когда были самые тяжёлые периоды в СВО. Я вообще всегда заранее предсказывал тяжёлые периоды:

  • для России,
  • Украины.

В 2021 году я предсказывал военную операцию на Украине: военный корабль, который там, к сожалению, потерпел крушение. Но без этого никак. Всё равно мы впереди. 2024 год — это год России, год россиян.

— Скажите, пожалуйста, завершение СВО — это будут мирные переговоры, капитуляция киевского режима или что-то ещё? Важно, не останется ли на Украине нацистский режим?

— Украина будет разделена — это и так понятно. Обязательно будет очистка от националистов, их атрибутов.

Про мирные договоры не могу сказать, но какое-то соглашение будем заключать, без этого нам никуда. Даже в любой игре в конце должен быть кто-то признан победителем. А это и есть договор.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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