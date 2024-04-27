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Нужно ли проводить пикировку лука?

Какой эффект от пикировки?

2:10
Садоводство » Советы

Лук — одна из самых популярных овощных культур. Однако, как и любое растение, лук нуждается в определенном уходе и внимании со стороны садовода. Одним из важных агротехнических приемов при выращивании лука является пикировка. Но действительно ли она необходима и какой эффект она оказывает на растение?

Какой эффект от пикировки?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Пикировка — это процесс пересадки рассады из общего контейнера в отдельные горшочки или ячейки, что позволяет растению развиваться более здоровым и сильным. В случае с луком, пикировка проводится на стадии 2-3 настоящих листьев, когда растение достигает высоты около 10 см. При этом, каждое растение высаживается в отдельную ячейку или горшок с питательной почвой.

Основная цель пикировки лука — это создание благоприятных условий для развития корневой системы растения. При пересадке рассады в отдельные горшочки, корни получают больше пространства для роста и развития, что способствует укреплению растения и повышению его устойчивости к болезням и вредителям. Кроме того, пикировка позволяет избежать пересыхания рассады, так как каждое растение получает достаточное количество влаги и питательных веществ.

Еще одним важным аспектом пикировки лука является формирование крепкого и здорового стебля. При пересадке рассады в отдельные горшочки, стебель начинает укореняться и утолщаться, что способствует более интенсивному росту растения. Кроме того, благодаря пикировке, лук получает более прочную корневую систему, что позволяет ему лучше поглощать влагу и питательные вещества из почвы.

Но несмотря на все преимущества пикировки, некоторые садоводы считают ее необязательной процедурой при выращивании лука. Они утверждают, что рассаду можно сразу высаживать в открытый грунт, не тратя время и усилия на пересадку. Однако, такой подход может привести к более слабому и нездоровому растению, которое будет более подвержено болезням и вредителям.

Нельзя пикировать лук
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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