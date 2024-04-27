Юрист Жмурко: как идёт газификация СНТ

Юрист Жмурко: программа газификации рассорила соседей в СНТ

5:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Программа социальной газификации затрагивает садовые товарищества (СНТ). Какие именно СНТ подлежат газификации; почему дачники массово подают в суд на своих соседей, получивших газ; могут ли газовики подать в суд на СНТ и по какой причине, Pravda.Ru рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы и юрист-консультант Московского союза садоводов Светлана Жмурко.

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— Светлана Евгеньевна, расскажите про социальную газификацию поподробнее. Что это за программа?

— Программа догазификации — это социальная газификация. Садоводческие товарищества могли рассчитывать только на то, что трубы доведут до границ территории СНТ, согласно Постановлению № 1547. Недавно президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию пояснил, что трубы нужно доводить до земельного участка каждого садовода, потому что территории СНТ бывают большие и очень дорого проводить трубы внутри СНТ, это не всем под силу. Получается, речь идёт не совсем о социальной газификации: люди вынуждены платить большие деньги, чтобы до их дома был проведён газ. И сейчас Владимир Путин сказал: "Давайте включим в эту программу и садоводческие товарищества".

Думаю, до майских праздников выйдет постановление правительства о внесении изменений в Постановление № 1547 и там будет определён порядок бесплатной газификации садоводческих товариществ.

Сегодня трубы ведут только до границ СНТ, причём не всех садоводческих товариществ, а только тех, которые расположены в газифицированном населённом пункте.

— У нас примерно 5% СНТ находятся в населённых пунктах, из этих 5% газифицировано не более половины. Значит, под нынешнее постановление подпадает крохотное количество садоводов?

— Да, но в законе перечислены льготные категории, которые не платят за установку газового оборудования на территории своего участка. Это им делают бесплатно.

— Говорят, сейчас суды завалены исками по поводу присоединения к уже имеющимся газовым трубам СНТ. Это верно?

— Этих исков очень много. Газовые трубы проходят по территории СНТ, они оформляются:

на физических лиц (указаны конкретные фамилии в свидетельстве о праве собственности на газопровод),

на некоммерческое партнёрство (его организует часть садоводов СНТ),

на СНТ.

И вот у них оформленное право собственности на газопровод, они заплатили за его проведение, а сейчас платят за содержание большие деньги.

— Они ждали, что кто-то захочет присоединиться к газопроводу и компенсирует часть затрат. А как у нас? "Я сосед, на подключение у меня денег нет, но газ — это хорошо".

— И эта ситуация начинает разрешаться в пользу садоводов, которые подождали. Они получают газ тоже за деньги, но платят их не в СНТ. Они обращаются к поставщикам-газовикам, например, в Мособлгаз. Данная организация отправляет в СНТ уведомление: "Просим вас дать согласие на подключение стороннего пользователя в течение трёх дней".

Естественно, вы не согласны либо согласны, но за определённую плату, потому что все остальные дачники уже вносили эту плату за трубу, которая оформлена официально. У нас право собственности охраняется законом, в том числе Конституцией Российской Федерации и Гражданским кодексом. Собственность не может быть изъята иначе как по решению суда.

Если в течение трёх дней СНТ не отреагирует на это уведомление, газовики обращаются в суд с иском о чинении препятствий к подключению.

Суд должен стоять на страже закона, и он стоял долгое время, но изменилось законодательство, были внесены изменения в Постановление № 1547, где указано, что юридические лица не могут возражать и не могут назначать плату за подключение к газовому оборудованию. Мол, газовое оборудование — это одно, а потребление газа — это другое. В СНТ говорят: "Мы же собственники. Почему вы нас не спрашиваете?" Получается, что они якобы чинят препятствия в потреблении газа.

Но в этом же постановлении есть другая норма, которая касается непосредственно СНТ. На эту норму почему-то газовики не обращают внимания. В ней сказано: если речь идёт о подключении к СНТ сторонних потребителей, тогда нужно спрашивать согласие. В этой части постановление согласуется с Гражданским кодексом и Конституцией.

Однако суды принимают решения в пользу истцов, то есть газовщиков. Есть много СНТ, где дачники на свои деньги строят и содержат газопроводы. Им очень обидно, когда их же соседи, которые не участвовали в создании этого имущества, просто так — с помощью нынешнего законодательства — подключаются к общему газопроводу.

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