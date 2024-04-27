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Как женщине после 40 лет добиться идеального пресса? Ответила тренер

1:13
Спорт

Фитнес-тренер Анна Маркова рассказала, как женщине после 40 лет добиться идеального пресса. Она назвала несколько упражнений.

Как женщине после 40 лет добиться идеального пресса? Ответила тренер
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Тренер объяснила, почему в этом возрасте в зоне пресса скапливаются жировые отложения. Так, это происходит из-за снижения метаболизма, отсутствия контроля за рационом питания, низкой физической активности, приближения менопаузы и воздействия стресса, который с годами возрастает.

Тренировки пресса помогут женщинам после 40 лет улучшить общее здоровье, так как упражнения для брюшной области обеспечивают массаж внутренних органов, оказывают тонизирующее действие на кишечник, органы пищеварительной и репродуктивной систем. Также они полезны для осанки, улучшения кровообращения и увеличения силы.

Упражнения на пресс для женщин после 40 лет: прямые скручивания (можно делать и согнув ноги, и с прямыми ногами); ножницы; круги ногами; скручивание таза; боковые скручивания; локоть к колену. Кроме того, для укрепления пресса очень полезно каждый день стоять в планке, пишет "Чемпионат".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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