В России могут появиться соломенные дома. Учёные научились делать из соломы стройматериалы и стекло

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) рассказали, что учёные разработали технологию, с помощью которой из рисовой соломы можно делать стройматериалы, стёкла и бумагу. Отмечается, что данную технологию разработали в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева.

Фото: commons.wikimedia.org by Max071086 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0