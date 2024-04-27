В России могут появиться соломенные дома. Учёные научились делать из соломы стройматериалы и стекло

Учёными из России разработан процесс превращения соломы в стекло и стройматериалы

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) рассказали, что учёные разработали технологию, с помощью которой из рисовой соломы можно делать стройматериалы, стёкла и бумагу. Отмечается, что данную технологию разработали в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева.

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Сам процесс преобразования соломы, например, в стекло, выглядит так: солому предварительно обрабатывают, удаляют из неё диоксид кремния и синтезируют натриевые жидкие стёкла. Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что правительство РФ активно поощряет подобные методы обращения с отходами, однако для воплощения в реальность, например, той же вышеприведённой технологии требуется время.

Напомним, в России ежегодно выращивают около 1 миллиона тонн риса. В результате сельско-хозяйственного процесса остаётся масса соломы, которую зачастую попросту приходится сжигать прямо на полях. К сведению, с каждой тонны зерна в виде биомассы остаётся 1,5 тонны соломы. Сжигание — не экологичный процесс. При горении выделяются грязные вещества такие как сажа и прочие канцерогенные газы.