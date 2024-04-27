Туроператор: куда поехать на майские праздники

Майские праздники: где отдохнуть в России и за рубежом

4:52 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Гостиницы и билеты на майские праздники жители России начинают бронировать ещё в январе. Но можно найти подходящие варианты и сейчас. Куда поехать на майские праздники без долгих сборов, какие направления самые популярные, а также о бюджетных вариантах Pravda.Ru рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

— Олег Валерьевич, где можно провести майские праздники?

— Направлений много. Как все последние годы, 75%, по статистическим данным наших туроператоров, будут занимать российские направления. Лидером считается Краснодарский край. После долгой холодной зимы во многих регионах России хочется поближе к солнышку, тёплому морю, поэтому традиционные направления —

Сочи,

Красная Поляна,

Геленджик.

Они очень востребованы. Плюс в число лидеров входят:

Москва,

Санкт-Петербург,

Дагестан,

Калининградская область.

Из зарубежных направлений на первом месте Турция, вдобавок турки немного понизили цены на майские каникулы. Очень популярны:

Объединённые Арабские Эмираты,

Шри-Ланка,

Грузия.

С мая в Грузии начинается очень комфортный сезон. Правда купаться в Чёрном море ещё нельзя, но температура больше 20 градусов. На майские праздники практически все хорошие отели в Тбилиси забронированы.

Популярны Азербайджан, Узбекистан, все тёплые направления.

— Куда порекомендуете поехать без долгих сборов?

— Это зависит от того, где вы находитесь. Для Москвы и Подмосковья рядом огромное количество мест. Например, московские санатории, пансионаты с удовольствием открывают двери не только для москвичей. Можно сесть в машину, объехать уникальные исторические города, тем более что погода должна нас радовать, дождей будет мало, в основном солнышко. Посетите замечательные близлежащие регионы:

Владимирскую область,

Ярославскую область,

Суздаль,

Переславль-Залесский,

Ростов.

Сейчас регулярно летают в Сочи, в Дагестан. Прилетев в Махачкалу, вы можете поехать и на побережье Каспийского моря, и в горы. Это очень вкусные экскурсии в гастрономическом плане.

Очень хорошая логистика в Калининградскую область, Петербург. Конечно, самые удобные билеты уже выкуплены, но тем не менее можно рассмотреть и эти направления.

Кстати, на майские праздники туристы бронируют даже Дальний Восток. Как отмечают туроператоры, объём бронирований на майский сезон в этом году на 25% выше, чем в прошлом году.

— Какие города ещё могут заинтересовать наших граждан?

— Для не москвичей на первом месте, конечно, Москва. Здесь огромное количество событий, замечательных мероприятий, в том числе в культурной сфере. Москва, наверное, будет лидером по количеству прибытий из регионов.

Санкт-Петербург — удивительный город в плане истории и культуры. Климат в Санкт-Петербурге отличается от московского благодаря близости Балтийского моря, там тоже будут очень тёплые, комфортные майские дни.

Много туристов на майские будет в Сочи. Думаю, билеты достать уже сложно.

— Какие бюджетные направления вы можете выделить?

— Понятие "бюджетное" у каждого своё. В любом случае отдых внутри страны будет намного бюджетнее, чем зарубежный. Например, области, соседние с Подмосковьем:

Владимирская,

Ярославская,

Ивановская.

В Грузию, кстати, на выходные можно прилететь не только в Тбилиси, но и в Кутаиси, можно прилететь во Владикавказ, доехать на автомобиле. Владикавказ значительно дешевле, чем прямые рейсы в Тбилиси, Кутаиси.

Для бюджетного отдыха важна стоимость пребывания. Благодаря большому количеству недорогих хостелов и гостиниц даже Санкт-Петербург можно назвать бюджетным направлением.

— А Урал сейчас не бюджетный? Например, Тургояк считается жемчужиной России.

— Я очень люблю Южный Урал, но для этих регионов характерен другой климат, отличный от московского региона. Холодная зима прошла, тёплое лето ещё не наступило.

Погода — один из важных аргументов для пребывания в том или ином регионе.

Плохая погода может испортить все каникулы. Поэтому рекомендую туристам смотреть прогнозы в том регионе, который они хотят посетить.

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