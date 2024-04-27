Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маргарита Кичерова
Туроператор: куда поехать на майские праздники

Майские праздники: где отдохнуть в России и за рубежом

4:52
Туризм » Путешествия

Гостиницы и билеты на майские праздники жители России начинают бронировать ещё в январе. Но можно найти подходящие варианты и сейчас. Куда поехать на майские праздники без долгих сборов, какие направления самые популярные, а также о бюджетных вариантах Pravda.Ru рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев.

Майские праздники: где отдохнуть в России и за рубежом
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

— Олег Валерьевич, где можно провести майские праздники?

— Направлений много. Как все последние годы, 75%, по статистическим данным наших туроператоров, будут занимать российские направления. Лидером считается Краснодарский край. После долгой холодной зимы во многих регионах России хочется поближе к солнышку, тёплому морю, поэтому традиционные направления —

  • Сочи,
  • Красная Поляна,
  • Геленджик.

Они очень востребованы. Плюс в число лидеров входят:

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Дагестан,
  • Калининградская область.

Из зарубежных направлений на первом месте Турция, вдобавок турки немного понизили цены на майские каникулы. Очень популярны:

  • Объединённые Арабские Эмираты,
  • Шри-Ланка,
  • Грузия.

С мая в Грузии начинается очень комфортный сезон. Правда купаться в Чёрном море ещё нельзя, но температура больше 20 градусов. На майские праздники практически все хорошие отели в Тбилиси забронированы.

Популярны Азербайджан, Узбекистан, все тёплые направления.

— Куда порекомендуете поехать без долгих сборов?

— Это зависит от того, где вы находитесь. Для Москвы и Подмосковья рядом огромное количество мест. Например, московские санатории, пансионаты с удовольствием открывают двери не только для москвичей. Можно сесть в машину, объехать уникальные исторические города, тем более что погода должна нас радовать, дождей будет мало, в основном солнышко. Посетите замечательные близлежащие регионы:

  • Владимирскую область,
  • Ярославскую область,
  • Суздаль,
  • Переславль-Залесский,
  • Ростов.

Сейчас регулярно летают в Сочи, в Дагестан. Прилетев в Махачкалу, вы можете поехать и на побережье Каспийского моря, и в горы. Это очень вкусные экскурсии в гастрономическом плане.

Очень хорошая логистика в Калининградскую область, Петербург. Конечно, самые удобные билеты уже выкуплены, но тем не менее можно рассмотреть и эти направления.

Кстати, на майские праздники туристы бронируют даже Дальний Восток. Как отмечают туроператоры, объём бронирований на майский сезон в этом году на 25% выше, чем в прошлом году.

— Какие города ещё могут заинтересовать наших граждан?

— Для не москвичей на первом месте, конечно, Москва. Здесь огромное количество событий, замечательных мероприятий, в том числе в культурной сфере. Москва, наверное, будет лидером по количеству прибытий из регионов.

Санкт-Петербург — удивительный город в плане истории и культуры. Климат в Санкт-Петербурге отличается от московского благодаря близости Балтийского моря, там тоже будут очень тёплые, комфортные майские дни.

Много туристов на майские будет в Сочи. Думаю, билеты достать уже сложно.

— Какие бюджетные направления вы можете выделить?

— Понятие "бюджетное" у каждого своё. В любом случае отдых внутри страны будет намного бюджетнее, чем зарубежный. Например, области, соседние с Подмосковьем:

  • Владимирская,
  • Ярославская,
  • Ивановская.

В Грузию, кстати, на выходные можно прилететь не только в Тбилиси, но и в Кутаиси, можно прилететь во Владикавказ, доехать на автомобиле. Владикавказ значительно дешевле, чем прямые рейсы в Тбилиси, Кутаиси.

Для бюджетного отдыха важна стоимость пребывания. Благодаря большому количеству недорогих хостелов и гостиниц даже Санкт-Петербург можно назвать бюджетным направлением.

— А Урал сейчас не бюджетный? Например, Тургояк считается жемчужиной России.

— Я очень люблю Южный Урал, но для этих регионов характерен другой климат, отличный от московского региона. Холодная зима прошла, тёплое лето ещё не наступило.

Погода — один из важных аргументов для пребывания в том или ином регионе.

Плохая погода может испортить все каникулы. Поэтому рекомендую туристам смотреть прогнозы в том регионе, который они хотят посетить.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы туризм путешествия
Обсудить
Новости Все >
Учёные разработали дешёвый метод добычи золота при помощи сибирских бактерий
Садальский высмеял обвинения в адрес Пугачёвой в коррупции
Александр Бандурин: туризм бывает избыточным
Ученые ответили, помогают ли собаки выявлять заболевания хозяев
В США впервые в 2024 году обанкротился коммерческий банк
В магазинах Омска появились очень маленькие куриные яйца
Доктор Уиттингтон поделился советом по сохранению здоровья зубов
Почему у мужчин появляется шелушение кожи и как с этим бороться
Тотальная китаизация авторынка РФ: мифы и факты
Набиуллина: доля льготной может уменьшиться ипотеки до 20-30%
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Как женщине после 40 лет добиться идеального пресса? Ответила тренер
Сорняки могут многое рассказать об участке
Майские праздники: где отдохнуть в России и за рубежом
Ветеринары назвали овощи, которые улучшают здоровье собак
Российские учёные придумали, как превратить солому в стекло и стройматериалы
Какой эффект от пикировки?
Юрист Жмурко: программа газификации рассорила соседей в СНТ
Благотворное воздействие алоэ на кожу: как использовать его в уходе
Разведка США признала естественность смерти Алексея Навального*
Любовь Успенская похвасталась шикарным платьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников