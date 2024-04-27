Топ-5 овощей, которые немедленно улучшат здоровье вашего питомца: супер-полезно для собак

Ветеринары назвали овощи, которые улучшают здоровье собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Для того чтобы ваш четвероногий друг чувствовал себя великолепно, важно обеспечить его качественным питанием. Эксперты советуют включать в ежедневный рацион овощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако не все плоды подходят для кормления животных. Сегодня мы обсудим, какие овощи должны присутствовать в диете вашего питомца.

Какие овощи можно давать собаке:

Брокколи можно предлагать в малых количествах и нечасто, поскольку большие дозы могут вызвать проблемы с пищеварением. Брюссельская капуста также полезна в умеренных количествах, так как она богата антиоксидантами.

Морковь — отличный выбор для укрепления зубов.

В рацион собаки также можно добавлять сельдерей, который богат витаминами А, В и С.

Листья шпината, зеленая фасоль и огурцы помогут разнообразить и обогатить привычное меню питомца.

Лук, чеснок и авокадо в рацион собак вводить нельзя, так как эти продукты могут навредить здоровью животного.