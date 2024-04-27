Революция в автосервисе: большинство водителей теперь записываются на обслуживание онлайн

Исследование цифровых привычек автовладельцев: мобильные приложения на первом месте

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Лидеры автосервиса и аналитическое агентство провели исследование цифровых привычек автовладельцев. Результаты показали, что каждый пятый владелец автомобиля установил приложение автосервиса.

Фото: Wikipedia by Л.П. Джепко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Самая популярная функция таких приложений — возможность записи на обслуживание, а основное преимущество — бонусные программы. Исследование издание naavtotrasse.ru подтвердило, что большинство водителей (64%) предпочитают записываться на сервис онлайн, в то время как только 22% еще используют телефонные звонки для записи, и 14% предпочитают посещать сервис без предварительной записи.

Эксперты отмечают, что перевод взаимодействий с клиентами в мобильное приложение удовлетворяет современные требования цифрового поколения и предоставляет клиентам все преимущества бонусных программ и доступ к информации о своем автомобиле.