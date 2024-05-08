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Астролог рассказала, что поможет мириться с мужчинами разных знаков зодиака

Гороскопы

Знание астрологического знака может значительно упростить процесс примирения с мужчиной после ссоры, как объяснила астролог Ольга Сохолтуева.

Астролог рассказала, что поможет мириться с мужчинами разных знаков зодиака
Фото: unsplash.com by Paul Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сохолтуева утверждает, что для успокоения Овна хорошо подойдут активные занятия, такие как спорт или походы, которые помогают снять накопившееся напряжение. Она добавила, что Овны прямолинейны в общении и предпочитают открыто высказывать свои недовольства, что можно использовать, дав им возможность открыто выразить свои чувства и быстро забыть о конфликте.

Тельцы, по словам астролога, достигают примирения через совместный труд или когда ощущают финансовую стабильность и взаимную заинтересованность в хороших отношениях.

Близнецам важно выразить свои мысли и эмоции, поэтому им полезно общение, в котором они могут всё обсудить и разложить по полочкам. Это помогает им преодолеть обиды.

Ракам, очень эмоциональным и чувствительным, Сохолтуева советует помочь выразить свои чувства и понять, что их переживания важны, что может включать совместные посещения психолога или время с семьей.

Львы, желающие всегда быть в центре внимания, оценят комплименты и участие в забавных играх, что поможет им забыть о претензиях.

Девам может подойти совместное творчество, такое как мастер-классы или даже уборка дома, что способствует успокоению и восстановлению порядка.

Весы предпочитают спокойное общение и избегание конфликтов, так что им может помочь совместный шопинг или просто спокойный разговор.

Скорпионы, склонные к эмоциональным вспышкам, найдут утешение в страстных моментах, таких как интимная близость, предлагает астролог.

Стрельцы ценят уважение к своему мнению, поэтому важно показать им, что их советы и убеждения важны, что можно подкрепить совместными путешествиями или обучающими мероприятиями.

Козерогам необходимо чувство нужности, которое можно подчеркнуть через прямой и конкретный диалог, в то время как Водолеи предпочитают интеллектуальные развлечения и общение через игры и загадки.

Рыбы, очень чувствительные, нуждаются в эмпатии и внимании после ссоры, что поможет исцелить их обиды, заключила Сохолтуева в беседе с "Москва 24".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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