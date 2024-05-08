Астролог рассказала, что поможет мириться с мужчинами разных знаков зодиака

Знание астрологического знака может значительно упростить процесс примирения с мужчиной после ссоры, как объяснила астролог Ольга Сохолтуева.

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Сохолтуева утверждает, что для успокоения Овна хорошо подойдут активные занятия, такие как спорт или походы, которые помогают снять накопившееся напряжение. Она добавила, что Овны прямолинейны в общении и предпочитают открыто высказывать свои недовольства, что можно использовать, дав им возможность открыто выразить свои чувства и быстро забыть о конфликте.

Тельцы, по словам астролога, достигают примирения через совместный труд или когда ощущают финансовую стабильность и взаимную заинтересованность в хороших отношениях.

Близнецам важно выразить свои мысли и эмоции, поэтому им полезно общение, в котором они могут всё обсудить и разложить по полочкам. Это помогает им преодолеть обиды.

Ракам, очень эмоциональным и чувствительным, Сохолтуева советует помочь выразить свои чувства и понять, что их переживания важны, что может включать совместные посещения психолога или время с семьей.

Львы, желающие всегда быть в центре внимания, оценят комплименты и участие в забавных играх, что поможет им забыть о претензиях.

Девам может подойти совместное творчество, такое как мастер-классы или даже уборка дома, что способствует успокоению и восстановлению порядка.

Весы предпочитают спокойное общение и избегание конфликтов, так что им может помочь совместный шопинг или просто спокойный разговор.

Скорпионы, склонные к эмоциональным вспышкам, найдут утешение в страстных моментах, таких как интимная близость, предлагает астролог.

Стрельцы ценят уважение к своему мнению, поэтому важно показать им, что их советы и убеждения важны, что можно подкрепить совместными путешествиями или обучающими мероприятиями.

Козерогам необходимо чувство нужности, которое можно подчеркнуть через прямой и конкретный диалог, в то время как Водолеи предпочитают интеллектуальные развлечения и общение через игры и загадки.

Рыбы, очень чувствительные, нуждаются в эмпатии и внимании после ссоры, что поможет исцелить их обиды, заключила Сохолтуева в беседе с "Москва 24".