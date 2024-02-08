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Антон Бекетов
Китайский Новый год-2024: встречаем в красном, убираем дом, дарим символы благосостояния и очень бережём себя. Не рискуйте!

Астролог Богданов: "После 2024 года мир разделится на несколько частей"

4:12
Гороскопы

10 февраля наступает китайский Новый год. Как его лучше встретить: во что нарядиться, как подготовить дом и какие выбрать подарки; что сулит 2024 год каждому человеку и миру в целом; на какие моменты следует обратить особое внимание и что нужно сделать, чтобы избежать проблем со здоровьем и карьерой, Pravda.Ru рассказал астролог Виктор Богданов.

Астролог Богданов: "После 2024 года мир разделится на несколько частей"
Фото: Santiago silver — stock.adobe.com by Peter_Polkorab | Источник: santiago silver - stock.adobe.com

Что в 2024 году будет с миром

— 2024 год в России объявлен годом Китая. И впервые решено широко отметить китайский Новый год, который наступает, согласно лунному календарю, 10 февраля. Что нам несёт високосный год Дракона?

— Очень сложный год! Во-первых, потому что високосный. Это

  • повышенная смертность,
  • риск обострения хронических заболеваний,
  • глобальные катаклизмы,
  • техногенные аварии.

Но есть и приятная новость: 2024 год будет годом конца третьей мировой войны.

Она началась в 2009–2010 годы после знаменитого экономического кризиса, когда нужно было укрепить одну страну (все и так понимают, какую). Третья мировая война была информационная, в разных сферах, на разных континентах.

2024 год — очень негативный. В середине года даже возможно применение какого-то хитрого оружия. Мы не говорим о России. Хитрого, мощного, даже, возможно, климатического. Год сам по себе — очень рискованный. Люди — агрессивные. А люди, которые находятся у руля, в этом году тем более будут агрессивными.

После 2024 года мир разделится на несколько частей:

  • азиатский союз, в который будет входить Россия,
  • мусульманский союз, который Россия тоже будет поддерживать,
  • американо-европейский союз.

Мир разделится на три с половиной части. Почему с половиной? Потому как у России есть свой определённый путь. Этот путь не продиктован правительством. Это путь самоощущения, самосознания.

Не стоит рисковать

В 2024 году не стоит рисковать. Например, если ты чувствуешь, что туда не нужно ехать, не надо ехать. Слушайте интуицию. Всё негативное, что приходит вам в голову, будет работать в 2024 году. Плюс Дракон — огненное животное, воинственное. В 2024 году возможны засуха, климатические проблемы.

2024 год — год напряжённый. Не рискуйте, не меняйте работу. "Вот я чувствую, что мне надо её поменять, потому что мне здесь всё надоело". Нельзя. Иначе есть вероятность, что вы останетесь без работы.

Позаботьтесь о своём здоровье

Если есть возможность отложить эстетические операции, несрочные операции, лучше отложить. Если вы привыкли раз в два года бороться с хроническими заболеваниями активной терапией, то в високосный год лучше всего пойти в больницу, поддержать здоровье.

Как встречать китайский Новый год в 2024-м

— В какой одежде лучшего всего встречать год Дракона и как подготовиться к празднику?

Одежда

— С учётом того, что в России сейчас год Китая, всё должно быть красное: и одежда, и украшения. Дракон хоть и зелёный, и деревянный, но в китайском гороскопе красный цвет — символ:

  • благополучия,
  • плодородия,
  • здоровья,
  • крови,
  • богатства.

Дом и уют

Нужно очистить дом от мусора, вынести вещи, которыми не пользуетесь. Выбросить разбитую посуду, если она есть. Если она треснутая и вам дорога, можно оставить. Но если у чашки отколот край и вам это режет глаза, выбросите её. Проведите 9-го числа генеральную уборку.

Подарки

Нужно дарить друг другу в красном конверте символы благополучия. Не важно, какая купюра будет в красном конверте. Проведите такой эксперимент: подарите кому-нибудь красный конверт с купюрой и вы увидите, что год действительно будет работать на этого человека.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы астрология
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