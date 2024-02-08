Китайский Новый год-2024: встречаем в красном, убираем дом, дарим символы благосостояния и очень бережём себя. Не рискуйте!

10 февраля наступает китайский Новый год. Как его лучше встретить: во что нарядиться, как подготовить дом и какие выбрать подарки; что сулит 2024 год каждому человеку и миру в целом; на какие моменты следует обратить особое внимание и что нужно сделать, чтобы избежать проблем со здоровьем и карьерой, Pravda.Ru рассказал астролог Виктор Богданов.
— 2024 год в России объявлен годом Китая. И впервые решено широко отметить китайский Новый год, который наступает, согласно лунному календарю, 10 февраля. Что нам несёт високосный год Дракона?
— Очень сложный год! Во-первых, потому что високосный. Это
Но есть и приятная новость: 2024 год будет годом конца третьей мировой войны.
Она началась в 2009–2010 годы после знаменитого экономического кризиса, когда нужно было укрепить одну страну (все и так понимают, какую). Третья мировая война была информационная, в разных сферах, на разных континентах.
2024 год — очень негативный. В середине года даже возможно применение какого-то хитрого оружия. Мы не говорим о России. Хитрого, мощного, даже, возможно, климатического. Год сам по себе — очень рискованный. Люди — агрессивные. А люди, которые находятся у руля, в этом году тем более будут агрессивными.
После 2024 года мир разделится на несколько частей:
Мир разделится на три с половиной части. Почему с половиной? Потому как у России есть свой определённый путь. Этот путь не продиктован правительством. Это путь самоощущения, самосознания.
В 2024 году не стоит рисковать. Например, если ты чувствуешь, что туда не нужно ехать, не надо ехать. Слушайте интуицию. Всё негативное, что приходит вам в голову, будет работать в 2024 году. Плюс Дракон — огненное животное, воинственное. В 2024 году возможны засуха, климатические проблемы.
2024 год — год напряжённый. Не рискуйте, не меняйте работу. "Вот я чувствую, что мне надо её поменять, потому что мне здесь всё надоело". Нельзя. Иначе есть вероятность, что вы останетесь без работы.
Если есть возможность отложить эстетические операции, несрочные операции, лучше отложить. Если вы привыкли раз в два года бороться с хроническими заболеваниями активной терапией, то в високосный год лучше всего пойти в больницу, поддержать здоровье.
— В какой одежде лучшего всего встречать год Дракона и как подготовиться к празднику?
— С учётом того, что в России сейчас год Китая, всё должно быть красное: и одежда, и украшения. Дракон хоть и зелёный, и деревянный, но в китайском гороскопе красный цвет — символ:
Нужно очистить дом от мусора, вынести вещи, которыми не пользуетесь. Выбросить разбитую посуду, если она есть. Если она треснутая и вам дорога, можно оставить. Но если у чашки отколот край и вам это режет глаза, выбросите её. Проведите 9-го числа генеральную уборку.
Нужно дарить друг другу в красном конверте символы благополучия. Не важно, какая купюра будет в красном конверте. Проведите такой эксперимент: подарите кому-нибудь красный конверт с купюрой и вы увидите, что год действительно будет работать на этого человека.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.