Тренер назвала силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале

Тренер Татьяна Павловская назвала силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале. Они помогут нарастить мышцы и развить выносливость.
По словам тренера, силовые тренировки — отличный способ проработать всё тело, который имеет огромное количество плюсов и совсем не обязательно приводит к большим и объёмным мышцам. Они помогут сжечь жир, укрепить мышцы, развить силу.
Упражнения для девушек: приседания (можно использовать гирю или гантели), выпады, сгибание рук с гантелями, гиперэкстензия, обратные отжимания, становая тяга и жим гантелей на скамье.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.