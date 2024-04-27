Тренер назвала силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале

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Тренер Татьяна Павловская назвала силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале. Они помогут нарастить мышцы и развить выносливость.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам тренера, силовые тренировки — отличный способ проработать всё тело, который имеет огромное количество плюсов и совсем не обязательно приводит к большим и объёмным мышцам. Они помогут сжечь жир, укрепить мышцы, развить силу.

Упражнения для девушек: приседания (можно использовать гирю или гантели), выпады, сгибание рук с гантелями, гиперэкстензия, обратные отжимания, становая тяга и жим гантелей на скамье.