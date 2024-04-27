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Обрезка штамбовых: смородина и крыжовник

Штамбовые кусты: говорим об обрезке

2:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка штамбовых кустарников является важной процедурой для поддержания их здоровья и урожайности. Среди различных видов кустарников, смородина и крыжовник занимают особое место благодаря своей популярности и полезным свойствам.

Штамбовые кусты: говорим об обрезке
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Перед тем, как приступить к обрезке, необходимо определить цели и задачи этой процедуры. Во-первых, обрезка позволяет формировать кустарник, придавая ему определенную форму и размер. Во-вторых, она способствует удалению старых и поврежденных веток, что способствует росту новых и улучшает вентиляцию куста. Также обрезка помогает поддерживать оптимальное расстояние между ветками, что обеспечивает равномерное освещение и доступ кислорода к растению.

Для обрезки штамбовых кустарников, в том числе смородины и крыжовника, необходимы острые и чистые инструменты. Начинать следует с удаления старых и поврежденных веток, которые могут быть источником заболеваний и вредителей. Затем следует удалить все ветки, растущие внутрь куста или пересекающиеся между собой. Это позволит обеспечить хорошую вентиляцию и светопроницаемость внутри куста.

После этого можно приступать к формированию куста. Для смородины и крыжовника наиболее оптимальной формой является шарообразная или кустовая. Для этого необходимо оставить 5-6 сильных веток, расположенных равномерно по всему кусту. Остальные ветки следует удалить, оставляя короткие побеги длиной около 10 см. Это позволит кусту получить достаточно питательных веществ и энергии для роста и развития.

Важно помнить, что обрезка штамбовых кустарников должна проводиться в период покоя растений, то есть в конце зимы или в начале весны. Это позволит избежать повреждения молодых побегов и сохранить здоровье куста.

После обрезки необходимо обязательно удалить все отрезанные ветки и провести обработку ран специальными средствами для защиты от болезней и вредителей. Также рекомендуется подкормить кустарник органическими удобрениями для стимуляции роста и укрепления иммунитета.

Смородина и крыжовник на дереве? Легко!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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