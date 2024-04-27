Обнаружена редкая генетическая мутация, продлевающая жизнь носителям синдрома Ларона

Учёные выявили редкую мутацию, приводящую к карликовости

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Генетики обнаружили, что редкая мутация в гене GHR, вызывающая синдром Ларона и продлевающая жизнь, также уменьшает риск развития гипертонии, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследования, проведенные Университетом Южной Калифорнии, показали, что носители этой мутации реже страдают от болезней сердца, что подтверждается данными о здоровье людей с синдромом Ларона из США и Эквадора. Это открытие поддерживает идею о возможности использования медикаментов или диет, имитирующих эффекты мутации, для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает ТАСС.

Синдром Ларона — редкая форма карликовости без умственной отсталости, вызванная мутациями, влияющими на взаимодействие с гормонами роста.