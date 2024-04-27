Обнаружена редкая генетическая мутация, продлевающая жизнь носителям синдрома Ларона

Генетики обнаружили, что редкая мутация в гене GHR, вызывающая синдром Ларона и продлевающая жизнь, также уменьшает риск развития гипертонии, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования, проведенные Университетом Южной Калифорнии, показали, что носители этой мутации реже страдают от болезней сердца, что подтверждается данными о здоровье людей с синдромом Ларона из США и Эквадора. Это открытие поддерживает идею о возможности использования медикаментов или диет, имитирующих эффекты мутации, для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает ТАСС.
Синдром Ларона — редкая форма карликовости без умственной отсталости, вызванная мутациями, влияющими на взаимодействие с гормонами роста.
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