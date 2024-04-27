Ароматные куриные крылышки с чесноком и сумахом: приготовьте вкусное блюдо на ужин

В этом рецепте куриные крылышки сочетаются с двумя ароматными специями: чесноком и сумахом.
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Ингредиенты
16-20 куриных крылышек
3-4 столовые ложки оливкового масла
4-6 измельчённых зубчиков чеснока
1 столовая ложка сумаха
Сок 1 лимона (3-4 столовые ложки)
Морская соль
Приготовление
В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок и сумах, чтобы приготовить маринад.
Положите куриные крылышки в неглубокую посуду и залейте маринадом. Накройте курицу и поставьте в холодильник на два часа. Разогрейте гриль.
Готовьте крылышки на гриле. Время от времени поливайте курицу маринадом, пока крылышки не будут полностью готовы, примерно по 8-10 минут с каждой стороны. Если у вас нет гриля, запекайте куриные крылышки в духовке при температуре 200 градусов в течение 30-40 минут. Посыпьте куриные крылышки солью.