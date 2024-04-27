Ароматные куриные крылышки с чесноком и сумахом: приготовьте вкусное блюдо на ужин

Готовим куриные крылышки с чесноком

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте куриные крылышки сочетаются с двумя ароматными специями: чесноком и сумахом.

Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

16-20 куриных крылышек

3-4 столовые ложки оливкового масла

4-6 измельчённых зубчиков чеснока

1 столовая ложка сумаха

Сок 1 лимона (3-4 столовые ложки)

Морская соль

Приготовление

В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок и сумах, чтобы приготовить маринад. Положите куриные крылышки в неглубокую посуду и залейте маринадом. Накройте курицу и поставьте в холодильник на два часа. Разогрейте гриль. Готовьте крылышки на гриле. Время от времени поливайте курицу маринадом, пока крылышки не будут полностью готовы, примерно по 8-10 минут с каждой стороны. Если у вас нет гриля, запекайте куриные крылышки в духовке при температуре 200 градусов в течение 30-40 минут. Посыпьте куриные крылышки солью.