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Ароматные куриные крылышки с чесноком и сумахом: приготовьте вкусное блюдо на ужин

Готовим куриные крылышки с чесноком

1:06
Еда

В этом рецепте куриные крылышки сочетаются с двумя ароматными специями: чесноком и сумахом.

Готовим куриные крылышки с чесноком
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 16-20 куриных крылышек
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла
  • 4-6 измельчённых зубчиков чеснока
  • 1 столовая ложка сумаха
  • Сок 1 лимона (3-4 столовые ложки)
  • Морская соль

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок и сумах, чтобы приготовить маринад.
  2. Положите куриные крылышки в неглубокую посуду и залейте маринадом. Накройте курицу и поставьте в холодильник на два часа. Разогрейте гриль.
  3. Готовьте крылышки на гриле. Время от времени поливайте курицу маринадом, пока крылышки не будут полностью готовы, примерно по 8-10 минут с каждой стороны. Если у вас нет гриля, запекайте куриные крылышки в духовке при температуре 200 градусов в течение 30-40 минут. Посыпьте куриные крылышки солью.
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ по особому рецепту
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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