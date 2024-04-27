Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер назвала силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале
Buick представляет концепты Electra-L и Electra-LT на Пекинском автосалоне
Под Киевом поезд сошёл с рельсов из-за тормозного башмака
Стало известно, что мешает России нарастить экспорт энергоресурсов
Певица Максим рассказала о победе дочери в спортивном состязании
На Украине планируют увольнять граждан, имеющих родственников в новых регионах России
Штамбовые кусты: говорим об обрезке
Вовсе не так, как может показаться: настоящая история знака "Hollywood"
Учёные доказали влияние питания на умственные способности
Будьте любопытными: обнаружен ген, который способствует выживанию животных

Science Daily: "исследовательский" ген влияет на эволюцию животных

0:56
Наука

Исследовательское поведение играет важную роль в адаптации животных к различным экологическим условиям, что чрезвычайно важно для выживания и эволюции видов.

Science Daily: "исследовательский" ген влияет на эволюцию животных
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

Работа учёных из University of Basel показала, что различия в исследовательском поведении цихлид из озера Танганьика коррелируют с их формой тела и условиями обитания, что помогает им избегать конкуренции. С помощью технологии CRISPR-Cas9 было установлено, что изменение генетического варианта, связанного с исследовательским поведением, влияет на жизнь рыб, сообщает Science Daily.

Обнаружено, что соответствующий ген у цихлид схож с человеческим геном, ассоциируемым с психическими расстройствами.

Эти результаты могут способствовать лучшему пониманию механизмов эволюции и биоразнообразия, а также наших собственных черт личности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Тренер назвала силовые упражнения для девушек, которые можно делать дома и в зале
Buick представляет концепты Electra-L и Electra-LT на Пекинском автосалоне
Под Киевом поезд сошёл с рельсов из-за тормозного башмака
В ЕС ссорятся из-за того, как поделить доходы от российских активов
Стало известно, что мешает России нарастить экспорт энергоресурсов
Певица Максим рассказала о победе дочери в спортивном состязании
Science Daily: "исследовательский" ген влияет на эволюцию животных
На Украине планируют увольнять граждан, имеющих родственников в новых регионах России
Штамбовые кусты: говорим об обрезке
Вовсе не так, как может показаться: настоящая история знака "Hollywood"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников