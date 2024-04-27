Будьте любопытными: обнаружен ген, который способствует выживанию животных

Исследовательское поведение играет важную роль в адаптации животных к различным экологическим условиям, что чрезвычайно важно для выживания и эволюции видов.
Работа учёных из University of Basel показала, что различия в исследовательском поведении цихлид из озера Танганьика коррелируют с их формой тела и условиями обитания, что помогает им избегать конкуренции. С помощью технологии CRISPR-Cas9 было установлено, что изменение генетического варианта, связанного с исследовательским поведением, влияет на жизнь рыб, сообщает Science Daily.
Обнаружено, что соответствующий ген у цихлид схож с человеческим геном, ассоциируемым с психическими расстройствами.
Эти результаты могут способствовать лучшему пониманию механизмов эволюции и биоразнообразия, а также наших собственных черт личности.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.