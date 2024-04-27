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Как сделать кошку счастливой: добавив эти вещи в дом, вы сделаете жизнь кошки самой лучшей

Эксперты рассказали, что сделать, чтобы кошка была счастливой

1:24
Зоосфера » Кошки

Чтобы ваша домашняя кошка оставалась здоровой и радостной, важно уделять ей достаточно внимания.

Эксперты рассказали, что сделать, чтобы кошка была счастливой
Фото: pixabay.com by Tasy Hong is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio

Несколько простых шагов значительно улучшат самочувствие вашего питомца.

Общайтесь с вашей кошкой

Кошки — это социальные существа, которым нравится, когда их хозяева не только играют с ними, но и разговаривают. Знакомый голос успокаивает и способствует расслаблению.

Организуйте уютное место для сна

Известно, что кошки обожают спать. Следует позаботиться о комфортабельном спальном месте для вашего питомца.

Лучше всего подойдет лежанка в теплом уголке, куда достают лучи солнца. Потратьте время на игры Игры с кошкой помогут ей почувствовать себя любимой.

Также стоит время от времени обновлять игрушки, чтобы животное не теряло интерес.

Распределите вещи кошки по дому

Не ограничивайте пространство для кошки одним углом. Питомцу необходимо больше простора.

Кроме того, кошки любят осматривать и контролировать свое жилище для чувства безопасности. Расставив вещи кошки по дому, вы повысите ее уверенность.

Включите телевизор

Если кошка скучает или вынуждена оставаться одна, телевизор может служить отличным развлечением.

Большинство животных любят следить за движущимися изображениями на экране.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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