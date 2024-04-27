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Электрические новинки от Buick: роскошные Electra-L и Electra-LT взорвали Пекин

Buick представляет концепты Electra-L и Electra-LT на Пекинском автосалоне

1:35
Авто

На Пекинском автосалоне Buick в сотрудничестве с SAIC представил два новых концепта — седан Electra-L и универсал Electra-LT, оба на платформе GM Ultium. Electra-L является эволюцией концепта Wildcat EV 2022 года с новым дизайн-языком Buick, предлагая более просторный салон и модифицированный дизайн передней части.

Buick представляет концепты Electra-L и Electra-LT на Пекинском автосалоне
Фото: Wikipedia by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0

Автомобиль оснащен одним электромотором на задней оси с мощностью 342 л. с. и батареей, обеспечивающей запас хода 435 миль по китайскому тестовому циклу CLTC. Салон украшен экологичными материалами, предлагает четыре кресла с чувствительным к давлению управлением и небольшую индукционную плиту для чаепития.

Electra-LT, напоминающий "вседорожную" версию Electra-L, оборудован аналогичным интерьером и возможно третьим рядом сидений. Он оснащен подвеской с возможностью поднятия кузова на 1.6 дюйма и "титановыми" колесами. Оба модели имеют полноприводную систему.

В ближайшее время Buick планирует выпустить в Китае пять новых электромобилей до 2025 года. Седан Electra-L может появиться на китайском рынке уже в следующем году, а Electra-LT может стать новым поколением Velite или предложить более крупный вариант для тех, кто не желает покупать кроссовер.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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