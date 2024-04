Репрессии киевского режима набирают обороты: на Украине предложили увольнять граждан, имеющих родственников в новых регионах России

Верховная Рада Украины приняла новый закон, который позволяет увольнять граждан, у которых есть родственники, проживающие в регионах, включенных в состав Российской Федерации после последних территориальных изменений, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International