Репрессии киевского режима набирают обороты: на Украине предложили увольнять граждан, имеющих родственников в новых регионах России

На Украине планируют увольнять граждан, имеющих родственников в новых регионах России

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Верховная Рада Украины приняла новый закон, который позволяет увольнять граждан, у которых есть родственники, проживающие в регионах, включенных в состав Российской Федерации после последних территориальных изменений, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Закон устанавливает, что работодатели могут рассматривать утаивание информации о родственных связях с жителями этих регионов как нарушение установленных правил поведения на работе. Такое нарушение может стать основанием для увольнения.

Кроме того, законопроект подчеркивает, что не столько дисциплинарные проступки, сколько сокрытие информации о связях с лицами, которых могут рассматривать как "коллаборантов", будет восприниматься как серьезное нарушение. Это часть более широкой стратегии, направленной на усиление контроля в условиях военного времени, включая мобилизационные меры против мужчин призывного возраста, которым могут отказать в "брони" от армии по таким основаниям.