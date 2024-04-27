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Вовсе не санкции: названы факторы, мешающие России нарастить экспорт энергоресурсов

Стало известно, что мешает России нарастить экспорт энергоресурсов

2:14
Экономика

Прямые санкции США и ЕС против нефтегазовой и угольной отраслей России не привели к значительному снижению доходов российского бюджета, как ожидалось. Наоборот, Россия адаптировалась к новым условиям, нашла новые рынки и способы обхода санкций, что позволило сохранить экономическую стабильность.

Стало известно, что мешает России нарастить экспорт энергоресурсов
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако вторичные санкции, коснувшиеся финансовых, страховых и транспортных услуг для российских экспортеров, оказались более эффективными. Они создали определенные трудности для перевозки российских энергоресурсов, заставив Россию искать альтернативные маршруты и методы доставки, включая изменение флагов танкеров и регистрации компаний.

Основное влияние на экспорт российских энергоресурсов и доходы от них в настоящее время оказывают незавершенные инфраструктурные проекты. Ключевые проекты включают расширение железнодорожных магистралей, таких как Байкало-Амурская и Транссибирская, и увеличение пропускной способности портов, что критически важно для увеличения объемов экспорта. Также важны строительство новых дорог и развитие Северного морского пути, сообщает "Российская газета".

В газовой отрасли санкции затронули преимущественно производство сжиженного природного газа (СПГ). Запрет на продажу оборудования для проектов СПГ и индивидуальные санкции против определенных объектов, таких как завод "Арктик СПГ-2", ограничили возможности экспорта. Однако, Россия продолжает развивать альтернативные проекты СПГ, такие как расширение "Мурманского СПГ".

Зависимость России от Китая в экспорте газа, нефти и угля усиливается, поскольку Китай является одним из основных покупателей российских энергоресурсов. Это создает риск в случае изменения политики или экономических условий в Китае.

В целом, несмотря на санкции, Россия ищет пути для поддержания и даже увеличения объемов экспорта своих энергоресурсов, однако требуется значительная модернизация и расширение внутренней инфраструктуры для достижения этих целей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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