Вовсе не санкции: названы факторы, мешающие России нарастить экспорт энергоресурсов

Стало известно, что мешает России нарастить экспорт энергоресурсов

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прямые санкции США и ЕС против нефтегазовой и угольной отраслей России не привели к значительному снижению доходов российского бюджета, как ожидалось. Наоборот, Россия адаптировалась к новым условиям, нашла новые рынки и способы обхода санкций, что позволило сохранить экономическую стабильность.

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Однако вторичные санкции, коснувшиеся финансовых, страховых и транспортных услуг для российских экспортеров, оказались более эффективными. Они создали определенные трудности для перевозки российских энергоресурсов, заставив Россию искать альтернативные маршруты и методы доставки, включая изменение флагов танкеров и регистрации компаний.

Основное влияние на экспорт российских энергоресурсов и доходы от них в настоящее время оказывают незавершенные инфраструктурные проекты. Ключевые проекты включают расширение железнодорожных магистралей, таких как Байкало-Амурская и Транссибирская, и увеличение пропускной способности портов, что критически важно для увеличения объемов экспорта. Также важны строительство новых дорог и развитие Северного морского пути, сообщает "Российская газета".

В газовой отрасли санкции затронули преимущественно производство сжиженного природного газа (СПГ). Запрет на продажу оборудования для проектов СПГ и индивидуальные санкции против определенных объектов, таких как завод "Арктик СПГ-2", ограничили возможности экспорта. Однако, Россия продолжает развивать альтернативные проекты СПГ, такие как расширение "Мурманского СПГ".

Зависимость России от Китая в экспорте газа, нефти и угля усиливается, поскольку Китай является одним из основных покупателей российских энергоресурсов. Это создает риск в случае изменения политики или экономических условий в Китае.

В целом, несмотря на санкции, Россия ищет пути для поддержания и даже увеличения объемов экспорта своих энергоресурсов, однако требуется значительная модернизация и расширение внутренней инфраструктуры для достижения этих целей.