Эзотерик Юсупов рассказал, когда в мир придёт гармония

Эзотерик Юсупов рассказал, когда в мире закончатся катаклизмы

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Мир находится в хаосе. Когда наконец закончатся все катаклизмы, войны, стихийные бедствия; правда ли, что ближайшие 300 лет будет продолжаться "глобальная мутация человечества"; почему важно учиться "стяжать Святой Дух"; как поступки каждого конкретного человека влияют на судьбу его страны, Pravda.Ru рассказал духовный целитель, эзотерик Галимжан Юсупов.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Галимжан Ирхужевич, мы видим, что в мире происходят кардинальные перемены. Что именно происходит, куда мы идём?

— Это переход человечества в другую реальность, где будут более мощные энергии, силы и вибрации.

Это называется "глобальная мутация человечества", она будет происходить 300 лет начиная с 1934 года. Но в новую реальность перейдут не все.

Потому что очень многие люди живут не для того, чтобы духовно развиваться. Они пришли сюда познавать мир с нижних астральных миров. Наша планета поднимается по вибрациям на более высокую ступень развития, поэтому на планете Земля останутся только те люди, которые живут сознательно и учатся духовным практикам у мастеров. Учатся в различных традициях, чтобы, как говорил преподобный Серафим Саровский, "стяжать Святой Дух".

Мы учимся стяжать Святой Дух каждую секунду в любом месте. Стяжание Святого Духа — это соединение двух энергий, двух торсионных полей. В космосе не существует энергий:

мужских и женских,

негативных и позитивных, —

но есть торсионные поля (спины правого и левого вращения).

Значит, Святой Дух — это когда мы сознательно начинаем активировать в себе эти два поля. Человек создан по подобию Божьему, и в нём потенциально все эти вещи есть, но более чем 90% людей не собираются это делать. Потому что у них нет потребности в духовном развитии. А перейдут в новый мир только те, кто должен перейти.

Если вы добропорядочный человек, никому не желаете зла, в ответ на зло не пытаетесь мстить, не держите плохие мысли — вы уже человек, готовый к переходу. Надо нарабатывать смирение, кротость и порядочность.

В эти 300 лет будет сканироваться каждая душа. Она будет проходить единоличный экзамен, чтобы пройти в другие вибрации, выйти на другой уровень развития. Там не будет никаких войн, катаклизмов. Вот сейчас, в данное время, каждый человек проходит экзамен по уровню своего сознания. Будущего и прошлого не существует, есть настоящий момент — здесь и сейчас. И в данный момент времени вы своим состоянием формируете своё будущее.

— А если мы берём шире, каждая конкретная страна формирует будущее?

— Страна — это эгрегор, который находится в определённом пространстве и времени. Даже если ты находишься под влиянием государственных или ещё каких-то структур, то ты должен всегда быть "здесь и сейчас" и осознавать, что ты думаешь, что делаешь и для чего ты это делаешь.

Если каждое мгновение человек будет осознавать себя "здесь и сейчас", то он никогда не будет делать негативных вещей. Потому что внутри человека есть душа, которая понимает, что такое плохо. Когда он будет слушать свой внутренний голос, тогда он будет поступать правильно. Даже если во вред себе.

— То есть страна формируется людьми, а не наоборот?

— Людьми, да. Но всё формирует Бог. Мы поклоняется Господу, он является высшим аспектом нашего Я.

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