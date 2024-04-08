Астрологический прогноз: солнечное затмение приведет к переменам для всех знаков зодиака

Солнечное затмение в Овне: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 апреля

2:15 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

В понедельник, 8 апреля, намечается Солнечное затмение в знаке Овна, завершая тем самым коридор затмений, начатый 25 марта. В этот период следует проявлять настойчивость и последовательность в преодолении трудностей как на личном, так и на профессиональном уровне.

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Рекомендуется сочетать активные шаги и решительное поведение с терпением, дожидаясь подходящего момента для действий, как отметила астролог Анна Лебеденко в интервью "Радио 1".

Важно освободиться от багажа прошлого и наслаждаться настоящим моментом, уделить внимание самопознанию и саморазвитию. Для успешного осуществления новых начинаний необходимо понимать свои желания и себя, избегая капризов и эгоизма.

В общении рекомендуется проявлять дружелюбие и понимание, учитывая партнеров как в деловых, так и в личных отношениях.

В любовных вопросах настоятельно советуется выражать энергичность и страсть, наслаждаться друг другом, однако необходимо также взаимное уважение и ответственность друг перед другом. Важно сохранить баланс между страстью, романтикой и ответственностью.

Для каждого знака зодиака есть свои особые рекомендации: