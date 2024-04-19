Свадьба в этот день приведёт к конфликтам в семье: астролог назвала плохую дату для бракосочетания

Астролог, нумеролог и психолог Елена Файкина рекомендует парам, планирующим свадьбу 24 апреля 2024 года, внимательно подойти к организации совместного бюджета и развитию умения достигать компромиссов.
Несмотря на популярность этой даты среди молодоженов, этот ажиотаж не оправдан, по её мнению. Полнолуние в предшествующий день может создать напряжение, приводящее к конфликтам и сложностям в отношениях.
Эксперт предупреждает о возможных патриархальных динамиках в семье, зарегистрированной в этот день, и подчеркивает важность поиска компромиссов и избегания диктата. Она советует уделить внимание интуитивному пониманию партнера и работе над умением видеть его сильные стороны. Кроме того, Файкина рекомендует обсудить финансовые вопросы заранее, чтобы избежать возможных проблем, как сообщает сайт Москва 24.
Однако астролог успокаивает, отмечая, что личные гороскопы и межличностная совместимость могут смягчить влияние негативных аспектов этой даты. Вместо 24 апреля, она рекомендует рассмотреть 25 апреля как более благоприятную дату для свадьбы.
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