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Свадьба в этот день приведёт к конфликтам в семье: астролог назвала плохую дату для бракосочетания

Астролог Файкина назвала 24 апреля 2024 года негативной датой для бракосочетания

1:17
Гороскопы

Астролог, нумеролог и психолог Елена Файкина рекомендует парам, планирующим свадьбу 24 апреля 2024 года, внимательно подойти к организации совместного бюджета и развитию умения достигать компромиссов.

Астролог Файкина назвала 24 апреля 2024 года негативной датой для бракосочетания
Фото: unsplash.com by Petr Ovralov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на популярность этой даты среди молодоженов, этот ажиотаж не оправдан, по её мнению. Полнолуние в предшествующий день может создать напряжение, приводящее к конфликтам и сложностям в отношениях.

Эксперт предупреждает о возможных патриархальных динамиках в семье, зарегистрированной в этот день, и подчеркивает важность поиска компромиссов и избегания диктата. Она советует уделить внимание интуитивному пониманию партнера и работе над умением видеть его сильные стороны. Кроме того, Файкина рекомендует обсудить финансовые вопросы заранее, чтобы избежать возможных проблем, как сообщает сайт Москва 24.

Однако астролог успокаивает, отмечая, что личные гороскопы и межличностная совместимость могут смягчить влияние негативных аспектов этой даты. Вместо 24 апреля, она рекомендует рассмотреть 25 апреля как более благоприятную дату для свадьбы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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