Астролог рассказала, мужчины каких знаков зодиака становятся лучшими дедушками

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Астролог Шустина: Львы, Водолеи и Стрельцы обычно становятся самыми лучшими дедушками

1:28
Гороскопы

Львы, Водолеи и Стрельцы часто превращаются в замечательных дедушек, сообщила астролог Евгения Шустина.

Астролог Шустина: Львы, Водолеи и Стрельцы обычно становятся самыми лучшими дедушками
Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

По её словам, Львы обожают игры и развлечения, поэтому они идеально подходят для роли дедушек, которые активно проводят время со своими внуками, устраивая игры и гонки с горок.

Люди, родившиеся под знаком Водолея, всегда готовы придумать что-то необычное и удивительное, что делает их отличными дедушками. Они любят проводить время с внуками, играя в различные игры и экспериментируя, чтобы сделать время, проведенное вместе, интересным и запоминающимся.

Стрельцы также отличаются как прекрасные дедушки. Они готовы уделить своим внукам много времени и провести его в активном времяпрепровождении, будь то прогулки по городу, посещение музеев и так далее.

"Общение с такими дедушками обогащает жизнь детей и помогает им раскрыть свой потенциал. Они всегда стремятся предоставить внукам возможность изучить что-то новое и увлекательное, и делают это с огромным удовольствием", — подчеркнула астролог.

Кроме того, хорошими дедушками часто становятся представители земных знаков — Тельцы, Девы и Козероги. Они предпочитают заниматься полезными делами и всегда будут вовлекать внуков в ремонтные работы и другие полезные занятия, сообщает Москва 24.

"Если у такого дедушки есть ремонтные работы, он обязательно привлечет к ним внуков", — добавила Шустина.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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