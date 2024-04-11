Названы неблагоприятные направления для путешествий в 2024 году: астролог дала рекомендации россиянам

Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад

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В 2024 году эксперт по фэншую, бацзы и цимень, парапсихолог Елена Дементьева рекомендует избегать путешествий на запад и юго-восток от места проживания.

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Она отмечает, что с 4 февраля текущего года по 4 февраля следующего года неблагоприятные энергии будут сосредоточены именно на западе, что может привести к неудачам в поездках в этом направлении, а также в общем на оси восток-запад, как сообщает (сайт) Москва 24.

Эксперт подчеркивает, что негативные последствия могут сопровождать человека и по возвращении домой.

Также не рекомендуется направляться на юго-восток из-за сосредоточения там энергий, ассоциированных с Князем года и Драконом, что может привлечь неприятности.

Дементьева советует учитывать также энергии конкретного месяца при планировании поездок:

До 5 мая негативные энергии будут усилены, что делает путешествия на запад особенно рискованными.

негативные энергии будут усилены, что делает путешествия на запад особенно рискованными. С 5 мая по 4 июня энергии несчастья будут сосредоточены на северо-востоке, поэтому избегать поездок в этом направлении также рекомендуется.

энергии несчастья будут сосредоточены на северо-востоке, поэтому избегать поездок в этом направлении также рекомендуется. С 5 июня по 5 июля неблагоприятные энергии перейдут на юг, что сделает путешествия по оси юг-север нежелательными.

неблагоприятные энергии перейдут на юг, что сделает путешествия по оси юг-север нежелательными. С 6 июля энергии сосредоточатся на севере, делая поездки по направлению север-юг негативными.

энергии сосредоточатся на севере, делая поездки по направлению север-юг негативными. С 7 августа по 6 сентября рекомендуется избегать поездок по оси юго-запад — северо-восток.

рекомендуется избегать поездок по оси юго-запад — северо-восток. С 7 сентября по 7 октября — по оси восток — запад

— по оси восток — запад С 8 октября по 6 ноября — по оси юго-восток — северо-запад.

— по оси юго-восток — северо-запад. С 7 ноября по 6 декабря энергии несчастья будут распределены по всем направлениям, особенно затронув запад и юго-восток.

энергии несчастья будут распределены по всем направлениям, особенно затронув запад и юго-восток. С 7 декабря по 4 января 2025 года стоит воздержаться от поездок по оси северо-запад — юго-восток.

Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина предупреждала, что с 2 по 25 апреля путешествия и деловые поездки могут быть крайне неудачными из-за ретроградного движения Меркурия.