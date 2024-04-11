Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делимся секретами правильного полива огурцов
Дочь Алексея Панина* Анна проходила кастинг в сериал "Слово Пацана"
Свищев призвал расследовать заявления Баха в отношении России
Зрители остались недовольны отечественным хоррором "Домовой"
Подполковник Марочко заявил о применении ВСУ адамсита в районе Клещеевки
Роман Костомаров упал на льду: "падения бывали, но таких не припомню"
Оперная дива Анна Нетребко показала фото из Неаполя: постройнела, похорошела
CNN: Трамп не посетил бы Украину, если бы Зеленский его пригласил
Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой
Названы неблагоприятные направления для путешествий в 2024 году: астролог дала рекомендации россиянам

Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад

2:14
Гороскопы

В 2024 году эксперт по фэншую, бацзы и цимень, парапсихолог Елена Дементьева рекомендует избегать путешествий на запад и юго-восток от места проживания.

Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Она отмечает, что с 4 февраля текущего года по 4 февраля следующего года неблагоприятные энергии будут сосредоточены именно на западе, что может привести к неудачам в поездках в этом направлении, а также в общем на оси восток-запад, как сообщает (сайт) Москва 24.

Эксперт подчеркивает, что негативные последствия могут сопровождать человека и по возвращении домой.

Также не рекомендуется направляться на юго-восток из-за сосредоточения там энергий, ассоциированных с Князем года и Драконом, что может привлечь неприятности.

Дементьева советует учитывать также энергии конкретного месяца при планировании поездок:

  • До 5 мая негативные энергии будут усилены, что делает путешествия на запад особенно рискованными.
  • С 5 мая по 4 июня энергии несчастья будут сосредоточены на северо-востоке, поэтому избегать поездок в этом направлении также рекомендуется.
  • С 5 июня по 5 июля неблагоприятные энергии перейдут на юг, что сделает путешествия по оси юг-север нежелательными.
  • С 6 июля энергии сосредоточатся на севере, делая поездки по направлению север-юг негативными.
  • С 7 августа по 6 сентября рекомендуется избегать поездок по оси юго-запад — северо-восток.
  • С 7 сентября по 7 октября — по оси восток — запад
  • С 8 октября по 6 ноября — по оси юго-восток — северо-запад.
  • С 7 ноября по 6 декабря энергии несчастья будут распределены по всем направлениям, особенно затронув запад и юго-восток.
  • С 7 декабря по 4 января 2025 года стоит воздержаться от поездок по оси северо-запад — юго-восток.

Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина предупреждала, что с 2 по 25 апреля путешествия и деловые поездки могут быть крайне неудачными из-за ретроградного движения Меркурия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
У Львова уничтожено стратегическое газохранилище, "Азов"* отказался идти в Часов Яр Дмитрий Плотников "Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Роман Костомаров упал на льду: "падения бывали, но таких не припомню"
Оперная дива Анна Нетребко показала фото из Неаполя: постройнела, похорошела
CNN: Трамп не посетил бы Украину, если бы Зеленский его пригласил
Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад
Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой
Жителей Шри-Ланки попросили следить за россиянами и украинцами
Виктория Боня необычным способом решила искать себе подруг
Проверьте состав вашего крема для лица на наличие четырех вредных компонентов
Археологи нашли скелет домашней лисы в могиле древних патагонцев
Тарзан изобразил комика Максима Киселёва с семьёй
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников