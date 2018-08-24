Джеймсы Бонды, плейбои и женщины-вамп

Об эксгибиционизме и в то же время скрытности, умении хранить секреты, трудоголизме и физической привлекательности рожденных 25 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Я не принадлежу к числу тех актеров, которые вместо себя готовы послать уборщицу получать "Оскар", — так сказал однажды рожденный сегодня британский киноактер и продюсер Шон Коннери, который в своей долгой актерской карьере один раз получал премию "Оскар", два раза премию ВАFTA и три раза премию "Золотой глобус". Как и положено честолюбивой Деве, актер получал все премии самостоятельно. Так же самостоятельно и без дублеров он сыграл в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил главную роль — Джеймса Бонда.

Рожденные 25 августа по природе своей являются неисправимыми эксгибиционистами всех видов, но если того потребуют обстоятельства, для них не составит труда хотя бы ненадолго уединиться в собственном мире, доступ в который закрыт даже для самых близких друзей. Рожденные 25 августа способны годами хранить секреты, не испытывая ни малейшего желания похвастаться ими публично.

Так с началом перестройки в СССР ненадолго уединился в собственном мире популярный уже к тому времени советский кинорежиссер Сергей Соловьев. А еще через два года он проснулся самым известным режиссером перестройки после грандиозного успеха своего фильма "Асса". Этот успех Соловьев закрепил в следующих фильмах своей трилогии "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и "Дом под звездным небом".

Сергей Соловьев — возможно, один самых ответственных режиссеров российского кино. Как и подобает Деве, рожденной 25 августа, Соловьев свое кино делает порой чрезвычайно нудно и затянуто, но зато необыкновенно точно и всегда правдиво. Формула небес Соловьева проста: "Я верю в людей, верю в жизнь. У меня есть один критерий "настоящего" — стыдно или не стыдно".

Своя Формула небес была и у рожденного сегодня американского сыщика и разведчика Алана Пинкертона. Недалеко от Чикаго в 1850 году Пинкертон основал первое в мире частное детективное агентство, специализирующееся на расследовании железнодорожных краж. Эмблемой агентства стал открытый глаз с девизом: "Мы никогда не спим". Видимо, зная формулу своего девского трудоголизма, Пинкертон с эмблемой точно не ошибся. Работал он без сна и без отдыха. Одними из самых крупных успехов его агентства были предотворащение покушения на президента США Линкольна в Балтиморе в 1861 году и арест организаторов кражи 700 тысяч долларов в железнодорожной компании.

Свою шахматную формулу оставил человечеству рожденный сегодня американский физик венгерского происхождения Арпад Эло. Именно он разработал систему подсчета индивидуальных коэффицентов (рейтингов) игроков. Созданный ученым коэффицент Эло — это метод расчета относительной силы игроков в играх, в которых участвуют двое игроков. Принципы системы рейтингов Эло могут быть применены также в других видах спорта, в том числе и в командных.

"Если бы ворам, как велит Коран, отрубали правую руку, на свете остались бы почти исключительно однорукие композиторы", — так саркастично высказался однажды о своих коллегах один их главных популяризаторов академической музыки, американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн.

Музыкант дирижировал многими ведущими оркестрами мира, долгие годы был главным дирижером Нью-Йорской филармонии. Являлся автором балетов, симфоний, мюзиклов и других музыкальных произведений. По результатам опроса, проведенного в ноябре 2010 года британским журналом о классической музыке BBC Music Magazine, среди ста дирижеров из разных стран Леонард Бернстайн занял второе место в списке из 20 наиболее выдающихся дирижеров всех времен.

Девы, рожденные сегодня, умеют скрывать свои истинные чувства. Поставив перед собой определенную цель, многие из них начинают умышленно драматизировать ситуацию. В частности, если женщина, рожденная 25 августа, решила завоевать мужчину, то ее нелегко проигнорировать или отвергнуть. Она сделает все возможное для выполения своей цели. И мужчины, и женщины, рожденные в этот день, знают, как использовать свои лучшие качества, чтобы добиться желаемого. Объективности ради стоит заметить, что им действительно трудно отказать в сексуальности, которая, может быть, не сразу бросается в глаза, но, однажды проявившись, не дает о себе забыть никогда.

Такими секс-символами, рожденными сегодня, вошли в историю упомянутый уже ранее актер Шон Коннери, мировая супермодель Клаудиа Шиффер, секс-символ советского кино актриса Маргарита Терехова, первая чернокожая победительница турниров Большого шлема, американская теннисистка Алтея Гибсон, один из основателей и бессменный бас-гитарист группы Kiss Джин Симмонс, а также вокалист рок-группы Judas Priest Роб Хэлфорд.

Иногда из-за скрытого комплекса неполноценности по поводу своего происхождения, интеллектуального уровня или по иным причинам люди, чей день рождения — 25 августа, начинают умышленно подчеркивать свою физическую привлекательность. Им кажется, что наигранные жесты могут замаскировать воображаемые недостатки. Быть может, поэтому в этот день так часто рождаются женщины-вамп и плейбои всех мастей.

На самом деле настоящая сила рожденных 25 августа чаще всего лежит в ментальной сфере. Если Девам сегодняшнего дня удается перешагнуть через гипертрофированную любовь к самому себе, то в дальнейшем они смогут более реалистично подойти к выбору карьеры, а также получить исчерпывающее представление о своем месте в обществе.

Героям дня сегодняшнего нужно выявлять свои настоящие таланты, развивать их, а главное — иметь смелость оставаться без сподвижников при необходимости. Ну а если влюбленность стала путем к саморазрушению, то рожденные в этот день, пережив сокрушительное поражение, должны осознать, как они обманывают сами себя, и, сделав соответствующие выводы, учесть негативный опыт в будущем.

"Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни", — так рожденный сегодня замечательный советский кинорежиссер Георгий Данелия ответил однажды журналистам. Девы, рожденные 25 августа, не слишком разговорчивы, когда дело касается их личной жизни. И так же не сильно разговорчивы на тему личной жизни и сами герои фильмов режиссера… Вот одним из таких оптимистичных диалогов из кинофильма "Я шагаю по Москве" мы и закончим Формулу небес сегодняшнего дня: "Девушка (весело): "Я замужем". Володя: "И у вас все хорошо?" — "Очень!" — "Но ведь так не бывает!" — "Бывает!"

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