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Олег Володин

AZ: все пророчества о третьей мировой указывают на Ближний Восток

3:53
Гороскопы

Третья мировая война, которая может уничтожить весь мир, начнёт своё разрушительное шествие с Ближнего Востока, практически все провидцы и предсказатели говорили именно об этом.

AZ: все пророчества о третьей мировой указывают на Ближний Восток
Фото: Midjouney: Земля в огне - горящие материки на карте мира

Самым известным современным прогнозом на эту тему являются высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского в эфире у Владимира Соловьева, отмечают авторы нумерологического проекта AZ, собравшие воедино все предсказания по ближневосточному конфликту.

Жириновский озвучил мнение, что выборы на Украине были последними, так как "к 2024 году такой страны просто не останется на карте". Причём ситуация на Ближнем Востоке полыхнёт так, что все вообще забудут, что Украина когда-то существовала. По его словам, дело идёт к третьей мировой войне, и нужно отчётливо понимать, что Иран — это не Вьетнам, не Корея, не Косово.

Напомним, что покойный Жириновский "предсказал" с точностью до суток начало СВО, судьбу Украины, события в США и (пока) ни разу не ошибся.

Израильская ясновидящая Инна Мишина в марте 2023 года говорила об огне на Ближнем Востоке, а также предрекла участие в конфликте Турции.

Она заявила, что "за Израилем на Палестину пойдут США, Россия будет пытаться успокоить всех, а за Палестину "встанут все мусульмане и будут бороться до последнего". Ничего хорошего из этого не выйдет, победителей не будет, потери будут огромными, а Израиль потеряет земли.

Ещё раньше, в августе 1871 года, один из руководителей американских масонов Альберт Пайк предсказывал "свержение русского царя", создание государства Израиль и третью мировую на Ближнем Востоке "из-за конфликта между арабами и евреями".

Прорицательница из Великобритании Джоанна Сауткотт в 1815-м утверждала, что если в том регионе начнётся война, "знайте — конец близок, Земля сгорит от огня оттуда". И, разумеется, прорицательница с мировым именем Ванга не могла пройти мимо этого и чётко назвала причину третьей мировой — ближневосточный конфликт.

В одном из катренов Мишеля Нострадамуса говорилось о войне "всех детей Бога" с исламским миром. "Люди Солнца (не мусульмане) точно не пройдут море, люди Венеры (люди Ислама) овладеют всей Африкой. Но их царство не будет включать (земли) Сатурна (Израиль), а азиатская часть (их страны) перевернётся", — писал прорицатель.

О военном конфликте Израиля и Ирана, где США окажутся на стороне Тель-Авива, а Россия — на стороне Тегерана, говорил и афонский старец Георгий из Грузии. Он обрисовал крайне мрачные итоги столкновений — разруху, голод и грабежи.

Не менее известно Откровение (от) Луки (21:20-22): "Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное".

В принципе, нетрудно понять, о чём идёт речь, когда люди говорят о возмездии с обеих сторон.

Ясновидящая ХХ века Вероника Люкен рассказывала в 1964 году, что "Израиль и соседние страны… пылали. За (год) бойня будет усиливаться. Живые там будут завидовать мёртвым".

Разумеется, Ближний Восток никогда спокойным не был, но всё указывает на то, что прорицатели были правы…

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы нострадамус владимир жириновский
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