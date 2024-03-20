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Мастерство фэншуй: как привлечь удачу с помощью числа девять в этом году

Число, которое принесет удачу в 2024 году - рассказывает эксперт по китайской астрологии

1:51
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В 2024 году особенной удачей будет сопровождаться число девять, привнося в жизнь благополучие на ближайшие два десятилетия. Эту информацию предоставила астролог и мастер фэншуй Анастасия Горностаева, как сообщает сайт Москва 24.

Число, которое принесет удачу в 2024 году - рассказывает эксперт по китайской астрологии
Фото: Santiago silver — stock.adobe.com by Peter_Polkorab | Источник: santiago silver - stock.adobe.com

По ее словам, число девять стало символом удачи благодаря важному событию в 2024 году — смене 20-летних периодов, определенных в фэншуй.

"Смена восьмого периода на девятый стала ключевым моментом. В этом новом периоде число девять будет иметь особое значение, принося людям славу, богатство и новые возможности", — подчеркнула эксперт.

Чтобы воспользоваться силой числа девять, важно интегрировать его в свою жизнь. Простой способ — украсить дом группами из девяти декоративных предметов. Например, разместить девять фэншуй-монеток в определенном месте.

В девятом периоде особенно важен южный сектор дома или офиса. Этот сектор стоит активизировать, добавив соответствующее количество благоприятных символов фэншуй, таких как картина с девятью фениксами или зажигание девяти свечей на юге, чтобы привлечь энергию Огня.

Анастасия Горностаева также отметила, что успех и признание ждут владельцев квартир с входной дверью на юге. Наиболее счастливыми будут дома с фасадами на юге или севере. Также удача сопутствует тем, у кого число девять присутствует в номере телефона или автомобиля.

Ранее эксперт по фэншуй Ольга Николаева рекомендовала использовать статуэтки мифического животного — драконочерепахи — в качестве символа удачи 2024 года. Этот символ, по ее словам, поможет снизить конфликты в семье и сберечь финансы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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