Следить будут за всеми: ФАС предостерёг производителей стройматериалов от завышения цен на фоне паводков

ФАС предостерёг производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводков

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предупреждением к производителям строительных материалов в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае, а также в смежных регионах, о необходимости избегать необоснованных повышений цен на их продукцию на фоне текущей паводковой обстановки.

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Ведомство отправило соответствующие письма производителям и подчеркнуло, что проводит регулярный мониторинг стоимости строительных материалов, чтобы обеспечить соблюдение принципов ответственного ценообразования, сообщает ТАСС.

По информации, имеющейся у ФАС, а также у Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) и Министерства строительства и ЖКХ России (Минстрой), на данный момент нет экономических предпосылок для увеличения цен на строительные материалы. Следовательно, любое повышение цен будет рассматриваться как потенциальное нарушение антимонопольного законодательства.

ФАС также указала, что производители должны информировать своих торговых партнеров, дилеров и агентов об этих требованиях, чтобы обеспечить единую информационную политику и избежать несанкционированного повышения цен в розничных и оптовых звеньях.