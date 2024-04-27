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Следить будут за всеми: ФАС предостерёг производителей стройматериалов от завышения цен на фоне паводков

ФАС предостерёг производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводков

1:18
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предупреждением к производителям строительных материалов в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае, а также в смежных регионах, о необходимости избегать необоснованных повышений цен на их продукцию на фоне текущей паводковой обстановки.

ФАС предостерёг производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводков
Фото: commons.wikimedia.org by K-spring is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ведомство отправило соответствующие письма производителям и подчеркнуло, что проводит регулярный мониторинг стоимости строительных материалов, чтобы обеспечить соблюдение принципов ответственного ценообразования, сообщает ТАСС.

По информации, имеющейся у ФАС, а также у Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) и Министерства строительства и ЖКХ России (Минстрой), на данный момент нет экономических предпосылок для увеличения цен на строительные материалы. Следовательно, любое повышение цен будет рассматриваться как потенциальное нарушение антимонопольного законодательства.

ФАС также указала, что производители должны информировать своих торговых партнеров, дилеров и агентов об этих требованиях, чтобы обеспечить единую информационную политику и избежать несанкционированного повышения цен в розничных и оптовых звеньях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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