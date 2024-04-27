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Стилист Белашова выявила основную оговорку в одежде жительниц Сибири

Стильные советы: как обычные женщины могут обрести свой уникальный образ

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Ольга Белашова из Новосибирска рассматривает одежду не только как модный тренд, но и как способ раскрыть личность и внутренний мир. В беседе она анализирует стили образов жительниц столицы Сибири и делает выводы, которые могут изменить подход к выбору одежды.

Стильные советы: как обычные женщины могут обрести свой уникальный образ
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Основная ошибка в стилях сибирячек, по мнению стилиста, заключается в переизбытке женственности, что может привести к ощущению устаревшего образа. Белашова призывает к простоте и современным решениям, отмечая нехватку динамики в одежде и навыков сочетания цветов.

Она подчеркивает, что большинство женщин, независимо от места проживания, предпочитают простые образы. Однако, исправить ситуацию возможно только при условии роста доходов. Без помощи стилиста сложно достичь индивидуальности в стиле, так как у большинства людей отсутствует нужный навык и понимание собственного внешнего облика, как сообщает Nsk.om1.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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