Стилист Белашова выявила основную оговорку в одежде жительниц Сибири

Стильные советы: как обычные женщины могут обрести свой уникальный образ

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Ольга Белашова из Новосибирска рассматривает одежду не только как модный тренд, но и как способ раскрыть личность и внутренний мир. В беседе она анализирует стили образов жительниц столицы Сибири и делает выводы, которые могут изменить подход к выбору одежды.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Основная ошибка в стилях сибирячек, по мнению стилиста, заключается в переизбытке женственности, что может привести к ощущению устаревшего образа. Белашова призывает к простоте и современным решениям, отмечая нехватку динамики в одежде и навыков сочетания цветов.

Она подчеркивает, что большинство женщин, независимо от места проживания, предпочитают простые образы. Однако, исправить ситуацию возможно только при условии роста доходов. Без помощи стилиста сложно достичь индивидуальности в стиле, так как у большинства людей отсутствует нужный навык и понимание собственного внешнего облика, как сообщает Nsk.om1.