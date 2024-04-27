Вы такие не одни: обнаружены причины отказа молодых людей от любовных отношений

Учёные обнаружили причину отказа молодых людей от романтических отношений

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В период с 1967 по 2020 год число одиноких людей в США увеличилось с 7,6% до 14,4%, и сегодня около 35% населения страны не состоят в романтических отношениях.

Фото: Unsplash by Jon Asato is licensed under public domain

Исследование ученых из университетов Ла Тробо и Торонто показало, что большинство одиноких людей имеют ненадежный тип привязанности: 37% испытывают тревожный страх отвержения, 23% молодых и 11% пожилых избегают отношений из-за страха потери независимости. Около 16% молодых и 28% пожилых одиночек одновременно испытывают тревогу и боязнь потерять свободу.

Выводы указывают, что за выбором одиночества часто стоит страх близости или отношений. Тревожные одиночки чаще других страдают от низкой самооценки и уровня жизненного удовлетворения, тогда как люди с избегающим типом привязанности менее заинтересованы в романтике и имеют меньше близких отношений.