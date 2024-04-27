Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Том Холланд собирается жениться на Зендее
Шашлык из курицы в кефирном маринаде: мясо в нём получается нежнейшим
ФАС предостерёг производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводков
Учёные обнаружили причину отказа молодых людей от романтических отношений
Посоветовали нейтрализовать запах краски ванилью
Кинологи рассказали, как выбрать кличку собаке
Тренер рассказала о важности суставной разминки
Ветеринар Леонов объяснил, почему кошка не пьет воду из миски
Врач Тяжельников заявил, что порция шашлыка не должна превышать 150 грамм
Какие цветы лучше всего посадить вдоль дорожек?

Говорим об озеленении дорожек

2:13
Садоводство » Советы

При озеленении дорожек и тропинок в саду или на приусадебном участке, важно не только выбрать красивые и устойчивые растения, но и учесть их расположение. Цветы, посаженные вдоль дорожек, могут стать не только украшением, но и функциональным элементом ландшафтного дизайна.

Говорим об озеленении дорожек
Фото: commons.wikimedia.org by Northmetpit is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое, на что следует обратить внимание при выборе цветов для посадки вдоль дорожек - это их высота. Желательно выбирать растения, которые не будут слишком высокими и не будут загораживать вид на дорожку. Лучше всего подойдут низкорослые цветы, такие как астры, георгины, петунии, альпиния, ирисы и другие.

Также важно учитывать цветовую гамму цветов. Лучше всего выбирать цветы, которые будут гармонировать с окружающей зеленью и другими растениями в саду. Например, для создания яркого и насыщенного цветового акцента можно использовать красные или оранжевые цветы, такие как георгины, розы, лилии или гладиолусы. Для более нежного и романтичного образа подойдут белые или розовые цветы, например, пионы, ромашки, флоксы или гвоздики.

Также стоит обратить внимание на сезон цветения растений. Чтобы дорожки были красивыми и ухоженными в течение всего сезона, можно выбрать цветы с разными периодами цветения. Например, на ранней весне можно посадить крокусы, на лето - астры и георгины, а на осень - хризантемы и лилии.

Кроме того, стоит учитывать освещенность места, где будут расти цветы. Некоторые растения предпочитают солнечные места, другие - полутень или тень. Поэтому перед посадкой необходимо изучить особенности каждого вида цветов и выбрать те, которые будут чувствовать себя комфортно в выбранном месте.

Наконец, не забывайте о правильном уходе за цветами. Регулярный полив, подкормки и удаление сорняков помогут сохранить красоту и здоровье растений. Также необходимо следить за их ростом и своевременно удалять увядшие цветы и сухие листья.

Какие цветы и растения посадить вдоль дорожки на даче, чтобы было красиво
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Враг бежит из села Бердычи, ракетный удар по объектам на Украине Дмитрий Плотников Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35 Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Эта многолетняя лиана отлично растёт как в лесу, так и на открытых участках
Самые сложные упражнения с гирями, которые помогут вам сделать рельефный пресс
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Последние материалы
Тренер рассказала о важности суставной разминки
Ветеринар Леонов объяснил, почему кошка не пьет воду из миски
Врач Тяжельников заявил, что порция шашлыка не должна превышать 150 грамм
Девушка выпила кофе из автомата в аэропорту и попала в реанимацию
Bentley анонсирует новую лимитированную модель: наследие и инновации
Почему спорт не влияет на похудение
Лучшие фильмы Северной Кореи по мнению кинокритика Саймона Фоулера
США исключили из антироссийских санкций турецкую компанию и нефтяной танкер
Теплица должна оставаться чистой
Враг бежит из села Бердычи, ракетный удар по объектам на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников