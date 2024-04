Революция в Genesis GV70: новый гигантский OLED экран и стильные дизайнерские обновления

Genesis анонсировала ряд обновлений для модели GV70, одной из самых популярных в своей линейке, на модельный год 2026. Внешний вид SUV получил незначительные изменения, в основном сконцентрированные в передней части автомобиля, включая новую решетку радиатора с двойной сеткой и светлыми акцентами, а также переработанные фары и бампер. Также были внесены изменения в дизайн задней части и добавлены новые 19-дюймовые колеса с темно-серебристым покрытием.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0