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Революция в Genesis GV70: новый гигантский OLED экран и стильные дизайнерские обновления

Genesis обновляет GV70 на 2026 год с новыми технологиями и изменениями в дизайне

Авто

Genesis анонсировала ряд обновлений для модели GV70, одной из самых популярных в своей линейке, на модельный год 2026. Внешний вид SUV получил незначительные изменения, в основном сконцентрированные в передней части автомобиля, включая новую решетку радиатора с двойной сеткой и светлыми акцентами, а также переработанные фары и бампер. Также были внесены изменения в дизайн задней части и добавлены новые 19-дюймовые колеса с темно-серебристым покрытием.

Genesis обновляет GV70 на 2026 год с новыми технологиями и изменениями в дизайне
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

В салоне основным новшеством стало объединение цифровой приборной панели и дисплея системы информационно-развлекательной системы в один 27-дюймовый OLED экран. Консоль также была переработана с добавлением сенсорных кнопок и отдельного сенсорного дисплея для системы климат-контроля.

Помимо этого, Genesis предложит спортивный пакет, который включает двухслойную решетку радиатора, увеличенные воздухозаборники, задний диффузор в темном хроме и 21-дюймовые колеса, а также руль с плоским дном и оранжевую строчку.

В механической части изменений не ожидается; детали будут раскрыты позже. В настоящее время GV70 оснащается стандартным 2,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил или 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 375 лошадиных сил. Обновленный GV70 поступит в продажу в Южной Корее в мае 2024 года и будет доступен на американском рынке на модельный год 2026.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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