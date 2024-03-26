Секрет весеннего коридора затмений: как избежать конфликтов и сохранить здоровье

Астролог Рудая рассказала, чего стоит опасаться в период весеннего коридора затмений

1:23 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

В период весеннего коридора затмений следует избегать необдуманных поступков, конфликтов и бережно относиться к своему здоровью, сообщила астролог Оксана Рудая.

Фото: Flickr by NASA Goddard Space Flight Center is licensed under CC BY 2.0

Этот коридор, по словам астролога, начался 25 марта лунным затмением и завершится 8 апреля солнечным. В этот период все события и встречи обладают повышенной судьбоносностью.

Рекомендуется избегать необдуманных решений и поступков, поскольку их влияние на нашу жизнь может быть значительнее, чем обычно. Также следует избегать конфликтов и проявлять осторожность во всех сферах жизни.

Астролог предупреждает, что важно не поддаваться импульсивным реакциям и не устраивать ссоры с близкими из-за мелочей. Вместо этого рекомендуется временно отложить разговоры на более спокойное время после завершения коридора затмений.

Если у вас есть отношения, которые вы хотите завершить, то период коридора затмений будет наилучшим временем для этого, поскольку в будущем возврата к ним уже не будет.

Также в этот период особенно важно соблюдать меры безопасности, особенно в отношении пожаров и предметов, способных нанести травмы. Необходимо уделять особое внимание здоровью и при любых признаках недомогания обращаться к врачу, так как риск травм и инфекций в это время повышен, сообщает Москва 24.