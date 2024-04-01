Ретроградный Меркурий продлится с 1 по 25 апреля. Астролог рассказала, что категорически не стоит делать

Ретроградный Меркурий продлится почти месяц: какому знаку Зодиака повезёт больше

1:19 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

В комменатарии для Pravda. Ru астролог Марина Белогубец рассказала, как пережить ретроградный Меркурий, и что в этот период не стоит делать

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Ретроградный Меркурий продлится с 1 по 25 апреля. В эти дни планета начнет двигаться будто бы в обратную сторону по собственной орбите, принято считать этот период неблагоприятным.

Эксперт рассказала, что влияние ретроградного Меркурия дело очень индивидуальное и личное, потому что планета в каждом гороскопе отвечает за разные дома и, соответственно, будет влиять на всех по-разному. Она отметила, что возможны проблемы с коммуникациями, так как Меркурий отвечает за образование, за коммуникации, за способность договариваться. И когда он ретроградный, для этого нужны дополнительные усилия, отметила Марина.

"Если он будет сейчас ретроградить в Овне, то те, у кого в Кету расположен — главный враг Меркурия, для них, конечно, могут быть трудности, ошибки в документах и прочее. И оно на них распространится”, — поделилась астролог.

Не стоит браться в период ретроградного Меркурия за новые проекты и большие дела, особенно связанные с деньгами, советует Марина Белогубец. Поэтому крупные покупки тоже стоит отложить на более позднее время и продолжить жить мартовскую жизнь.