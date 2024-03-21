Таролог Листовская назвала знаки зодиака, которым повезет в любви в конце марта

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В конце марта представителям знаков Зодиака — Близнецов, Весов, Стрельцов и Козерогов, светит особая удача в любовных делах, сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская.

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Согласно ее прогнозу, для Близнецов, находящихся в поисках своей второй половины, наступает важная встреча, которая может стать судьбоносной.

"Это общение может перерасти в серьезные отношения", — подчеркнула эксперт.

Также у Близнецов, уже находящихся в отношениях, все идет на лад. Те, у кого еще не оформлены отношения, могут рассчитывать на скорое заключение брака с избранником, отметила Листовская.

Одиноким Весам сейчас открываются новые возможности для влюбленности. Их ждут увлекательные знакомства, флирт и романтика. А для тех, кто уже в отношениях, наступает новый этап — укрепление связи с партнером, сохранение преданности и верности, а также совместное строительство будущего.

"Стрельцы будут ощущать себя счастливыми в отношениях. Гармония, стабильность и уют ожидают их на любовном фронте", — сообщила таролог.

По ее словам, отношения с партнером у Стрельцов строятся на взаимной удовлетворенности и искренних чувствах, сохраняя при этом чувство собственной независимости.

Одиноким Стрельцам также предстоит скорое знакомство с интересным человеком, добавила эксперт в беседе с Москвой 24.

Что касается Козерогов, они могут ожидать создания крепкого союза, основанного на взаимном уважении, скорее, чем на романтике. Женщинам-Козерогам также пророчится удачный брак и возможное рождение ребенка, заключила таролог.